ARD Gesund – Themenschwerpunkt und neues Podcastformat rund um die Abnehmspritze

Oprah Winfrey nimmt sie, Robbie Williams feiert sie als “Weihnachtswunder” und Serena Williams macht sogar Werbung dafür – die Abnehmspritze. Anlässlich des Welt-Adipositas-Tages am 4. März widmen sich ARD Gesund und Quarks in dem 5-teiligen Storytelling-Podcast “Die Abnehmspritze – Schlank um jeden Preis?” dem Thema.

In der Podcastserie klärt Host Lisa-Sophie Scheurell gemeinsam mit Expert*innen aus Medizin und Wissenschaft, wie die Spritze wirkt, was sie zum „Gamechanger“ macht und welches Potenzial in ihr steckt. Beleuchtet wird aber auch, wie sich das Medikament auf unser Körperbild auswirkt, welche potenziellen Nebenwirkungen es hat und warum Gesundheit dadurch mehr denn je zur Geldfrage wird. Außerdem berichten verschiedene Protagonist*innen, welche Erfahrungen sie mit der Abnehmspritze gemacht haben – oder warum sie sich bewusst dagegen entschieden haben.

Der Podcast “Die Abnehmspritze – Schlank um jeden Preis?” ist ab dem 2. März in der ARD Audiothek abrufbar.

Ozempic, Wegovy & Co. - eine medizinische Revolution?

Die Abnehmspritze istfür immer mehr Menschen mit Übergewicht ein Weg zu mehr Gesundheit, einem besseren Körpergefühl und gesellschaftlicher Akzeptanz. Sie befeuert aber auch eine Debatte über Schönheitsideale und gesellschaftliche Verantwortung – während die Wissenschaft grundlegende Fragen, beispielsweise über Nebenwirkungen und Langzeitfolgen, noch beantworten muss.

Weitere ARD Gesund Formate greifen das Thema auf und beleuchten Hintergründe, Chancen und Risiken der Abnehmspritze. Am 3. März behandelt u.a. das TV-Gesundheitsmagazin Visite unter dem Titel “Abnehmspritze oder Magen-OP: Adipositas-Behandlungen im Vergleich” das Thema. Einen Überblick bietet das Webportal von ARD Gesund auf ardgesund.de/abnehmspritze. Mit renommierten Fachleuten wie den Ernährungsmedizinern Dr. Matthias Riedl und Dr. Christian Sina, dem Pharmakologen Dr. Timo Müller, der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner oder der Psychotherapeutin Dr. Katrin Giel gewährt der Themenschwerpunkt Einblick in den aktuellen Forschungsstand, aber auch in die Praxis im Umgang mit dem Medikament.

