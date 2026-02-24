NDR / Das Erste

Drehstart für neuen NDR „Tatort“ mit Maria Furtwängler, Andreas Lust und Thomas Thieme

Hamburg (ots)

In ihrem neuen Fall wird NDR „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) mit einem ungewöhnlichen und rätselhaften Todesfall konfrontiert: ein vermeintlicher Unfall in einem Pflegeheim für Menschen mit Demenz entpuppt sich als möglicher Mord. Der NDR „Tatort: König in Gelb“ (Arbeitstitel) entsteht bis Ende März in Niedersachsen und Hamburg. Buch und Regie liegen bei Alexander Adolph. An der Seite von Maria Furtwängler sind Andreas Lust (als Hauptkommissar Matthias Vogel) und Thomas Thieme (als Gustav König) in tragenden Rollen zu sehen. Der „Tatort: König in Gelb“ wird voraussichtlich im Herbst 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Zum Inhalt: Charlotte Lindholms jüngster Fall führt sie ins niedersächsische Kleinhude in ein sogenanntes Demenzdorf, wo Menschen mit Demenz ein normales Alltagsleben ermöglicht wird. Einer der Bewohner, der allseits beliebte Herr König soll ein Serientäter sein und sieben Menschen ermordet haben. Behauptet zumindest Hauptkommissar Vogel. Wütend, weil ihm keiner glaubt, bittet Vogel Charlotte Lindholm um Hilfe. Doch auch Vogel hat ein Geheimnis: Genau wie die Leitung des Demenzdorfes. Im Laufe ihrer Ermittlungen beginnt Charlotte selbst, an ihrer Erinnerung zu zweifeln. Aber sie täuscht sich nicht: Hier gibt es mehrere Verdächtige.

Neben den Genannten spielen u.a. Matthias Bundschuh, Marina Galic, Cornelius Schwalm, Kathrin Ackermann, Constantin von Jascheroff und Gerd Anthoff mit.

Produzent*innen sind Oliver Behrmann und Julia Lamp (triple pictures), Kamera führt Alexander Fischerkoesen, Produktionsleitung liegt bei Sandra Böttger und Daniel Buresch (NDR). Die NDR Redaktion verantwortet Patrick Poch.

Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unter: www.ARD-Foto.de

Zu einem Set-Termin laden wir gesondert ein.

