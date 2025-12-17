ZDF-Programmänderung ab Woche 51/25
Mainz (ots)
Woche 51/25 Do., 18.12. 14.05 sportstudio live Biathlon-Weltcup . . . Bitte Ergänzungen beachten: ca. 15.35 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer Zusammenfassung aus Gröden/Italien Kommentator: Fabian Meseberg Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Gröden/Italien mit Kommentator Fabian Meseberg ab 11.45 Uhr im Livestream. Woche 52/25 So., 20.12. 10.00 sportstudio live . . . Bitte Änderung und Ergänzungen beachten: ca. 10.15 Uhr Eishockey: DEL, 29. Spieltag Straubing Tigers – Pinguins Bremerhaven Zusammenfassung Kommentator: Konstantin Klostermann . . . ca. 16.00 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang . . . Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Männer, 2. Lauf aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 14.30 Uhr im Livestream. So., 21.12. 10.15 sportstudio live . . . Bitte Änderung beachten: ca. 11.00 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Super-G Frauen . . . Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 10.30 Uhr im Livestream. Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Männer, 2. Lauf aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 14.30 Uhr im Livestream.
