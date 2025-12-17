PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 51/25

Mainz (ots)

Woche 51/25

Do., 18.12.

14.05     sportstudio live
          Biathlon-Weltcup 
           . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          ca. 15.35 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Abfahrt Männer
          Zusammenfassung aus Gröden/Italien
          Kommentator: Fabian Meseberg

          Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer 
          aus Gröden/Italien mit Kommentator Fabian Meseberg ab 
          11.45 Uhr im Livestream.



Woche 52/25

So., 20.12.

10.00     sportstudio live
          . . .

          Bitte Änderung und Ergänzungen beachten:
          ca. 10.15 Uhr
          Eishockey: DEL, 29. Spieltag
          Straubing Tigers – Pinguins Bremerhaven
          Zusammenfassung 
          Kommentator: Konstantin Klostermann
          . . .

          ca. 16.00 Uhr 
          Weltcup Skispringen
          Männer, 1. Durchgang
          . . .

          Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Männer, 2. Lauf 
          aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 
          14.30 Uhr im Livestream.


So., 21.12.

10.15     sportstudio live
          . . .

          Bitte Änderung beachten:
          ca. 11.00 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Super-G Frauen
          . . .

          Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf 
          aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 
          10.30 Uhr im Livestream.

          Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Männer, 2. Lauf 
          aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 
          14.30 Uhr im Livestream.

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren