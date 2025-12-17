ZDF

Nach den großen Erfolgen der ersten drei Staffeln geht mit "Ku'damm 77" die prominent besetzte Geschichte über Tanzschulbesitzerin Caterina Schöllack und ihre drei Töchter jetzt in die vierte Runde. Das ZDF zeigt alle Folgen ab Samstag, 27.Dezember 2025, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal (6 x 45 Minuten, ein Jahr lang). Die drei 90-minütigen Filme sendet das ZDF am Montag, 12., Dienstag, 13., und Mittwoch, 14. Januar 2026, jeweils um 20.15 Uhr sowie im Anschluss an den ersten Teil um 21.45 Uhr "Ku'damm 77 – Die Dokumentation".

Drehbücher und Cast

Die Drehbücher kommen aus der Feder von Annette Hess, Schöpferin und kreatives Zentrum der "Ku'damm"-Reihe. Regie führte Maurice Hübner. Auch in den neuen Folgen spielen Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia Schüle, Sabin Tambrea, August Wittgenstein und andere. Neu im Ensemble sind Carlotta Bähre, Marie Louise Albertine Becker, Massiamy Diaby, Florian Stetter, Aziz Dyab und viele weitere.

Hauptredaktionsleiterin Heike Hempel

"Die 'Ku'damm'-Frauen sind zurück! Wir freuen uns sehr, Ihnen mit 'Ku'damm 77' eine neue Staffel unserer Erfolgsserie präsentieren zu können. Wie hat es sich angefühlt seinerzeit jung und weiblich zu sein in Deutschland? Das ist die Grundfrage der Serie – Annette Hess führt ihre Figuren in die 70er-Jahre, samt einer neuen Töchtergeneration, und erzählt humorvoll, dramatisch, leicht und existenziell von weiblicher Selbstbestimmung, Müttern und Töchtern, von Familie aus radikal weiblicher Perspektive. Wir wünschen viel Vergnügen."

Die Geschichte

Mit "Ku'damm 77" wird die Geschichte der Familie Schöllack fortgesetzt. In der Wohnung über der Tanzschule Galant am Kurfürstendamm leben inzwischen drei Generationen: die Matriarchin Caterina (Claudia Michelsen), ihre Töchter Monika (Sonja Gerhardt) und Helga (Maria Ehrich) und die Enkelinnen Dorli (Carlotta Bähre) und Friederike (Marie Louise Albertine Becker). Nur Eva (Emilia Schüle), die jüngste Tochter Caterinas, ist zunächst noch für längere Zeit "im Ausland", wie man ihren Gefängnisaufenthalt umschreibt.

Monika trainiert ihre Tochter Dorli, die eine begabte Turniertänzerin ist, doch als Dorli dem Druck nicht mehr gewachsen scheint, beginnt die Symbiose zwischen Mutter und Tochter zu bröckeln und eine Katastrophe bahnt sich an. Monika selbst entdeckt durch den Straßenmusiker Sharif (Aziz Dyab) ihre Liebe zur Musik wieder und die Begegnung mit Friederikes Lehrer Robert Beck (Sabin Tambrea) lässt ein neues Kapitel in Bezug auf ihre Vergangenheit aufschlagen. Mutter Caterina behauptet zwar, sich nicht mehr einzumischen, doch bleibt sie die Grande Dame der Familie und der Tanzschule, auch wenn offiziell Helga die Geschäfte führt. Als der Tanzschule die Zwangsversteigerung droht, sieht Caterina ihr Lebenswerk in Gefahr. Helga hat innerlich mit der Liebe abgeschlossen, nachdem Wolfgang (August Wittgenstein) in den Osten gegangen ist. Doch dann lernt sie den Dahlemer Zahnarzt Hannes (Florian Stetter) kennen.

Tochter Friederike beäugt die neue Liebe mit Skepsis und schon bald zeigt Hannes seine dunkle Seite. Begleitet werden die Familienereignisse von der jungen Journalistin Linda Müller (Massiamy Diaby), die für einen Fernsehsender eine Dokumentation über das Traditionsunternehmen Galant dreht – wobei sie auch eine persönliche Agenda verfolgt.

Ku'damm 77 – Die Dokumentation

Die 45-minütige Dokumentation im Anschluss an den ersten Teil begleitet die Spielfilmfolgen und ordnet die Ereignisse im deutsch-deutschen Alltag am Ende der bewegten 1970er-Jahre, wie sie auch die Familie Schöllack im Spielfilm erlebt, historisch ein. Die begleitende Dokumentation zeigt vergleichbare Schicksale.

ZDF goes Schule

Interessierte Lehrerinnen und Lehrer finden auf dem Portal "ZDF goes Schule" (schule.zdf.de) eine Anleitung zu einer Projektwoche für den Fachbereich "Sozialkunde/Geschichte" für die Mittelstufe aller Schultypen, die auf Kernfragen der Serie aufsetzt und zeigt, wie man diese Themen mit Schülerinnen und Schülern aufbereiten kann.

