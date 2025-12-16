Ukraine-Gespräche in Berlin: "Was nun, Herr Merz?" im ZDF

ZDF

In Berlin finden Gespräche zu einem Frieden im Ukrainekrieg statt – mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach davon, dass es in den Gesprächen um einen dauerhaften Frieden in der Ukraine geht. Wie ist er zu erreichen, und was haben die Gespräche bisher erbracht? "Was nun, Herr Merz?" fragen am Dienstag, 16. Dezember 2025, 19.20 Uhr, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek.

Bundeskanzler Friedrich Merz und zahlreiche weitere europäische Staats- und Regierungschefs setzen sich für eine multinationale Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine ein. Ergeben sich aus diesen und weiteren Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Souveränität der Ukraine Chancen für einen echten Friedensprozess? Wie kann ein Frieden in der Ukraine gelingen? Stehen die USA und Europa dafür noch eng genug zusammen? Und welche Rolle spielt dabei der deutsche Bundeskanzler? Das Interview sendet das ZDF heute um 19.20 Uhr im TV und im ZDF-Streaming.

Bei "Was nun, …?" im ZDF stehen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern seit mittlerweile 40 Jahren Rede und Antwort. Die erste "Was nun, …?"-Sendung lief im August 1985 im ZDF, damals moderiert von Klaus Bresser und Wolfgang Herles.

