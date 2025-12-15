ZDF

"Das Jahr 2025" im ZDF: Markus Lanz interviewt u. a. Wolodymyr Selenskyj

In der Sendung "Markus Lanz – Das Jahr 2025" blickt Markus Lanz gemeinsam mit seinen Gästen auf die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ereignisse, die Deutschland und die Welt in diesem Jahr geprägt haben – am Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 20.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal. Gäste sind Wolodymyr Selenskyj, Lars Klingbeil, Frauke Brosius-Gersdorf, Herbert Grönemeyer, Sören Link, Alexander Omar Kalouti, Lina Heider, Rabea Rogge, Dennis Schröder, Álex Mumbrú, Alan Ibrahimagic, Jouanna Hassoun, Shai Hoffmann, Annalena Baerbock, Ibrahim Naber

In entscheidenden Tagen der internationalen Bemühungen um einen möglichen Friedensplan für die Ukraine stellt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj exklusiv den Fragen von Markus Lanz. Unmittelbar vor Beginn seiner multilateralen Gespräche heute in Berlin spricht Wolodymyr Selenskyj über die aktuelle Lage. Im Mittelpunkt stehen die Frage nach möglichen Zugeständnissen der Ukraine, die unterschiedlichen internationalen Friedenspläne sowie die Bedingungen für einen tragfähigen und gerechten Kompromiss für sein Land.

Nach dem Bruch der Ampelkoalition im November 2024 und den vorgezogenen Neuwahlen im Februar erlebte das Land einen turbulenten Start der neuen Bundesregierung. Über eine historische Kanzlerwahl im zweiten Durchgang und den aktuellen Zustand der Regierung spricht Markus Lanz mit dem Vizekanzler, SPD-Co-Parteichef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Zum Sinnbild für die Spannungen innerhalb der neuen Bundesregierung wurde die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, deren Wahl ans Bundesverfassungsgericht scheiterte. Im Gespräch reflektiert sie den politischen Druck und ihren Rücktritt von der Kandidatur.

"Demokratie muss man verteidigen – jeden Tag", betont Musiker Herbert Grönemeyer, der sich in diesem Jahr lautstark gegen den politischen Rechtsruck engagierte. Grönemeyer berichtet über politische Versäumnisse, gesellschaftliche Risse und seinen Einsatz auf Kundgebungen und Demonstrationen. Vor Ort um jede Stimme kämpften auch Sören Link, SPD-Oberbürgermeister von Duisburg, und Alexander Omar Kalouti, neuer CDU-Oberbürgermeister von Dortmund – dem ersten CDU-Mann im Rathaus der Stadt seit fast 80 Jahren. Beide schildern, was die Menschen vor Ort im Wahljahr besonders bewegt hat.

Aber auch herausragende persönliche Geschichten sorgten für Aufmerksamkeit: Die elf Jahre alte Lina Heider bestand im Sommer als jüngste Abiturientin Deutschlands ihre Prüfungen und startete ihr Studium. Bei Markus Lanz berichtet sie über ihren Alltag zwischen Hörsaal und Erwachsenwerden. Ein historisches Kapitel schrieb auch Rabea Rogge, die als erste deutsche Frau ins All flog und von ihrem Weg dahin erzählt.

Sportlich feierte Deutschland 2025 vor allem im Basketball große Erfolge. Nach dem WM-Triumph 2023 wurde die Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder auch Europameister. Schröder, Cheftrainer Álex Mumbrú und Co-Trainer Alan Ibrahimagic geben Einblicke in die Herausforderungen dieses besonderen Turniers.

Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel bleibt die Lage im Nahen Osten kritisch. Jouanna Hassoun und Shai Hoffmann, die gemeinsam mit ihrem multiperspektivischen Gesprächsformat "Trialog" über den Nahostkonflikt in Schulen unterwegs sind, blicken mit Markus Lanz auf die vergangenen Monate zurück, sprechen über neue Initiativen und ihre Hoffnung auf israelisch-palästinensische Verständigung.

Auch ehemalige Regierungsmitglieder mussten sich neu orientieren: Für Annalena Baerbock, die eigentlich eine Pause angekündigt hatte, führte der Weg überraschend nach New York: ins Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung. Sie spricht über ihren neuen Alltag in den Vereinigten Staaten unter Präsident Trump und die diplomatischen Herausforderungen innerhalb der Weltgemeinschaft. Der Krieg in der Ukraine dauert unterdessen an. Friedensinitiativen blieben bislang erfolglos. Ibrahim Naber, Chefreporter der Welt, schildert eindrücklich, wie er und sein Team einen russischen Drohnenangriff nur knapp überlebten und was ihm ukrainische Soldatinnen und Soldaten an der Front berichteten.

