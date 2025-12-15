Kooperation ausgebaut: ZDF-Podcasts künftig auch bei ARD Sounds
Mainz (ots)
Alle ZDF-Podcasts werden künftig auch über ARD Sounds verfügbar sein. Mit der Neuausrichtung der bisherigen ARD-Audiothek im kommenden Jahr finden Nutzerinnen und Nutzer dort unter anderem "heute journal – der Podcast", "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen". Damit setzen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ihre enge Zusammenarbeit fort, die bereits mit dem ARD-ZDF-Streaming-Netzwerk im Bereich der Videoinhalte die Grundlage für eine gemeinsame Plattformstrategie geschaffen hat.
Das ZDF verfolgt als öffentlich-rechtlicher Anbieter das Ziel, Inhalte für alle Nutzerinnen und Nutzer so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Dies gilt auch für das sendungsbegleitende Podcast-Angebot zu den starken ZDF-Programmmarken, die überall und jederzeit verfügbar werden, um aktuellen Nutzungsbedürfnissen zu entsprechen.
Florian Kumb, ZDF-Direktor Audience: "Unser Ziel ist es, gemäß unserem Auftrag ein ZDF für alle zu bieten. Mit der Ausweitung unserer Podcast-Verbreitung schaffen wir zusätzliche Kontaktpunkte, um noch mehr Menschen mit ZDF-Inhalten in Berührung zu bringen und Synergien zu stärken. Die Kooperation mit der ARD ist dabei ein wichtiger Schritt."
ZDF-Podcasts, die künftig auch in ARD Sounds zu finden sind:
- "heute journal – der Podcast" – Nachrichten und Schlagzeilen kompakt - "Lanz & Precht" – Fragen aus Gesellschaft, Kultur und Politik - "Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen" – True Crime und Cold Cases aus mehr als 55 Jahren "Aktenzeichen XY" - "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" – Globale politische Analysen - "Militär & Macht – Die Analyse" – Lageanalyse zum Ukrainekrieg - "PUR+ Wissendrin mit Eric" – Wissen für Kinder und Jugendliche - "Terra X History" – Geschichte und ihre Auswirkung auf die Gegenwart
