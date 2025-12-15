ZDF

"auslandsjournal frontlines" im ZDF: "Afghanistan im Griff der Taliban"

Eines der ersten Fernsehteams, das nach zwei Jahren wieder nach Afghanistan reisen und einen Blick hinter die Fassade des Taliban-Regimes werfen konnte. Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF gibt in "auslandsjournal frontlines: Afghanistan im Griff der Taliban" einen Einblick in die Situation vor Ort. Sie zeigt den Kampf der letzten Frauenaktivistinnen im Land, trifft Rekruten der Spezialkräfte der Taliban sowie Ärzte und Eltern, die verzweifelt gegen Hunger und Unterernährung kämpfen. Der Film von Katrin Eigendorf ist ab sofort im ZDF zu streamen und wird am Mittwoch, 17. Dezember 2025, 24.00 Uhr, im ZDF gesendet.

Die Rechte von Frauen haben sich unter der Herrschaft der Taliban massiv verschlechtert, viele haben das Land verlassen oder schweigen lieber, um Repressionen zu entgehen. Für "auslandsjournal frontlines" spricht Katrin Eigendorf mit einer der letzten im Land verbliebenen Aktivistinnen.

Wie funktioniert das Land unter der Herrschaft der Taliban? Dem Team von "auslandsjournal frontlines" gewähren die Taliban einen exklusiven Einblick in die Ausbildung ihrer Spezialkräfte. Durch die Treffen mit hochrangigen Taliban-Führern und den jungen Auszubildenden der Taliban erhält Katrin Eigendorf einen Einblick in eine Welt zwischen religiösem Fanatismus und militärischer Disziplin.

Mit einer lokalen Hilfsorganisation unterwegs

Nahrungsmittelknappheit und Wassermangel sind in Afghanistan noch drängender geworden, seit westliche Hilfsorganisationen ihre Unterstützung eingestellt haben. Jetzt sammeln afghanische Helfer Spenden, um Essen an Bedürftige zu verteilen. Katrin Eigendorf begleitet eine dieser lokalen Organisationen und zeigt auch, wie die Menschen in Kabul zunehmend darauf angewiesen sind, Wasser aus weit entfernten Brunnen zu schöpfen. Die Wasserknappheit bedroht die Funktionsfähigkeit der Hauptstadt Kabul und stellt eine existenzielle Krise für Millionen ihrer Bewohner dar.

Was bedeutet es, jung zu sein in einem Land, in dem Bildung und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind? "auslandsjournal frontlines: Afghanistan im Griff der Taliban" ist eine bewegende Reportage über eine Generation am Scheideweg – zwischen Angst, Hoffnung und dem unbändigen Willen, die eigene Zukunft zu verbessern.

Infos zu "auslandsjournal frontlines"

In "auslandsjournal frontlines" beleuchtet ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf aktuelle Kriege und Konflikte. Im ZDF-Streaming-Portal sind bereits zu sehen: Was der Ukraine Mut macht – Von Helden und Hoffnungsträgern, Hightech im Krieg – Neue Hoffnung für die Ukraine? , KI im Krieg – Schlachtfeld außer Kontrolle?; Tel Aviv – Metropole im Krieg

