ZDFneo ist erfolgreichster Spartenkanal / ZDFneo ist erfolgreichster Spartenkanal

ZDF

ZDFneo ist erfolgreichster Spartenkanal

Mit einem Marktanteil von 3,1 Prozent ist ZDFneo der erfolgreichste deutsche Spartenkanal und erreicht erneut Platz sechs im Sender-Ranking. Die Bedeutung von ZDFneo für die ZDF-Senderfamilie nimmt weiter zu: 2025 liegt der Beitrag des Digitalkanals zum Marktanteil der ZDF-Senderfamilie bei 15 Prozent – eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (12 Prozent). Monatlich erreicht ZDFneo durchschnittlich 30,2 Millionen Menschen allein mit seinem linearen Angebot.

Großes Publikum für ZDFneo in den sozialen Netzwerken

Auch in den sozialen Netzwerken findet ZDFneo ein großes Publikum. Auf TikTok folgen dem Sender-Account mehr als 213.000 Nutzende. Die auf dieser Plattform veröffentlichten Videos erzielen durchschnittlich 110.000 Abrufe. Der Instagram-Account von ZDFneo zählt circa 223.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Durchschnittlich 175.000 Aufrufe erreichen die dort gezeigten Videos.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "ZDFneo stärkt mit seinen innovativen Angeboten die Bindung des jüngeren Publikums an die ZDF-Senderfamilie. Der Digitalkanal verknüpft erfolgreich die lineare und non-lineare Welt, verpackt gesellschaftlich relevante Themen in unterhaltsame Erzählformen und ist damit einzigartig in der deutschen TV-Landschaft."

ZDF-Digitalkanal ist wichtiger Player für die Kreativwirtschaft

ZDFneo ist auch ein wichtiger Player für die Kreativwirtschaft in Deutschland. In diesem Jahr realisierte der Digitalkanal insgesamt 21 fiktionale Auftrags- und Koproduktionen sowie 16 internationale Lizenzserien.

2026 plant ZDFneo wieder neue Formate für die 24- bis 44-Jährigen. In "My Ex" begibt sich Palina Rojinski auf die Suche nach der großen Liebe. "KRANK Berlin" nimmt das Publikum mit in Neuköllns Krankenhaus und "Nix Neues vom Amt" würdigt liebevoll die deutsche Bürokratie. Fortgesetzt werden unter anderem die Young-Adult-Verfilmung "A Good Girl’s Guide to Murder" sowie die Sitcoms "Doppelhaushälfte" und "Ich dich auch!".

