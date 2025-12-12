ZDF

Fernsehrat beschließt ZDF-Haushalt für 2026

Der ZDF-Fernsehrat hat am Freitag in Mainz den Haushaltsplan des ZDF für das Geschäftsjahr 2026 genehmigt. Insgesamt enthält der Haushaltsplan Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 2.747 Millionen Euro. Der Finanzplan schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von circa 105 Millionen Euro ab. In dieser Höhe erfolgt eine Entnahme aus der Gesamtergebnisrücklage. Damit ist der Haushalt aus eigenen Mitteln ausgeglichen.

In seiner Haushaltsrede hob ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler die Bedeutung unabhängiger Medien für eine offene Demokratie und den Zusammenhalt der Gesellschaft hervor: "Globale Player diktieren die Regeln – ökonomisch, technologisch, algorithmisch. Das ist nicht nur ein Branchenthema. Es ist eine Kernfrage für unsere Gesellschaft und für die Demokratie." Die Kontrolle von Inhalten durch Big Tech, Künstliche Intelligenz und Veränderungen der Kommunikation durch Social Media bedrohten das Mediensystem insgesamt.

"Mit unseren Angeboten erreichen wir monatlich 83 Prozent der Bevölkerung. Diese Reichweite ist kein Selbstzweck – sie ist die Voraussetzung für Wirkung und Relevanz. ZDF, ARD und Deutschlandradio erreichen nach wie vor fast alle Menschen und sie sprechen uns in einer aktuellen Befragung im Medienbereich die höchste Kompetenz beim Thema Zusammenhalt zu. Für sie sind wir ein Stabilitätsanker.", so Himmler weiter.

Für die Zukunft müssten, so der ZDF-Intendant, die Voraussetzungen für einen Digital Open Public Space geschaffen werden – gemeinsam mit Partnern aus Medien, Wissenschaft, Kultur und Bildung. "Unsere Rolle dabei wäre: Ein Ermöglicher zu sein für digitale Teilhabe und demokratische Kommunikation. Damit neben – oder am besten anstelle – der Battle Grounds wieder ein solider Common Ground entstehen kann", sagte Himmler vor dem Fernsehrat.

Mit Blick auf das kommende Jahr betonte er in seiner Rede die große Bandbreite der Programmangebote des ZDF. "Fünf Landtagswahlen stehen an, die wir umfassend und kritisch begleiten. Es gibt große Dokumentationen wie 'Das Amt. Inside Diplomatie (AT)' über die Arbeit des Außenministeriums, 'Die Geschichte der Deutschen', die sich auf die Suche nach unseren Wurzeln macht oder 'Unsere Ozeane' mit atemberaubenden Unterwasserbildern. Spitzensport wie die Handball-EM, Olympische Winterspiele und Paralympics und natürlich die Fußball-WM im Sommer. Freuen darf sich das Publikum auch auf die vierte Staffel der Familiensaga 'Ku’Damm 77' und die Fortsetzung von 'KRANK Berlin'. Der Haushalt für das Jahr 2026 ist die Grundlage dafür, dass der Programmauftrag weiter in die Tat umgesetzt werden kann."

