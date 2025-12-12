ZDF-Programmänderung Woche 2/26
Mainz (ots)
Woche 2/26 Mi., 7.1. 22.15 The Chinese Dream - 24 h junges China (1) Bitte Ergänzung beachten: Ein Tag mit Paintboxern, Influencern und Millionären (Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 0.35 Uhr beachten.) Do., 8.1. 22.15 The Chinese Dream - 24 h junges China (2) Bitte Ergänzung beachten: Eine Nacht mit Rockstars, Rebellen und Prinzessinnen (Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 1.20 Uhr beachten.) Fr., 9.1. 23.45 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: David Bowie: Rolemodel und Popikone Zehnter Todestag einer Legende
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell