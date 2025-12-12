ZDF-Programmänderung Woche 2/26

Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Montag, 15. Dezember 2025, 0.25 Uhr Das kleine Fernsehspiel Danke für Nichts Vier junge Frauen. Eine chaotische Wohngruppe. Und ein radikaler Traum von völliger Freiheit – ein Gegenentwurf zu allem, was sie ablehnen: Eltern, Schule, Regeln. Malou hat mit fünf beschlossen, dass sie nicht mehr spricht; Ricky ...

