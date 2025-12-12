PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 2/26

Mainz (ots)

Woche 2/26

Mi., 7.1.

22.15     The Chinese Dream - 24 h junges China (1)
          Bitte Ergänzung beachten:
          Ein Tag mit Paintboxern, Influencern und Millionären

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 0.35 Uhr beachten.)


Do., 8.1.

22.15     The Chinese Dream - 24 h junges China (2)
          Bitte Ergänzung beachten:
          Eine Nacht mit Rockstars, Rebellen und Prinzessinnen

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 1.20 Uhr beachten.)


Fr., 9.1.

23.45     aspekte
          Bitte Ergänzungen beachten:
          David Bowie: Rolemodel und Popikone
          Zehnter Todestag einer Legende

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

