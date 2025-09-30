Zaptec Deutschland GmbH

Zaptec kooperiert mit ChargeHere für zukunftssichere, skalierbare Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien

München (ots)

Zaptec, Spezialist für E-Auto-Ladestationen, geht eine strategische Partnerschaft mit der 100%-EnBW-Tochter ChargeHere ein. ChargeHere bietet Full-Service-Lösungen für Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien und setzt dabei auf ein zweistufiges Ausbaukonzept.

Im Rahmen der Kooperation wird die Ladestation Zaptec Pro als Standard-Hardware in die Lösung von ChargeHere integriert. Für Projektentwickler, Hausverwaltungen und Immobilieneigentümer bedeutet das eine technisch wie wirtschaftlich effiziente Komplettlösung: ChargeHere übernimmt Planung, Installation, Betrieb, Wartung und Abrechnung - ergänzt durch eine leistungsfähige, eichrechtskonforme Ladestation mit bis zu 22 kW Ladeleistung.

Zaptec Pro als Teil eines intelligenten 2-Stufen-Konzepts

Die Besonderheit des ChargeHere-Ansatzes liegt in der Trennung von Grund- und Ausbauinstallation. In der ersten Stufe werden sämtliche Stellplätze mit Rückplatten ausgestattet - einer vorgerüsteten technischen Anschlussfläche, die Stellflächen von Beginn an EV-ready macht. Sobald Ladebedarf entsteht, können die Stellplätze in der zweiten Stufe unkompliziert nachgerüstet werden: Die Zaptec Pro wird per Plug-&-Play an die vorhandene Rückplatte montiert und automatisch in das Backend eingebunden. Damit lassen sich Ladeinfrastrukturen ohne erneute Bau- oder Elektroarbeiten bedarfsgerecht und kostengünstig skalieren.

Die Zaptec Pro bietet mit ihrem robusten Gehäuse, bis zu 22 kW Ladeleistung, eichrechtskonformer Messung und RFID-Zugang alle für die Wohnungswirtschaft relevanten Standards. Damit ergänzt sie das ChargeHere-System optimal - sowohl für Neubauprojekte als auch für die sukzessive Elektrifizierung von Bestandsimmobilien.

Gemeinsames Ziel: Nachhaltige Ladeinfrastruktur für die Wohnungswirtschaft

"ChargeHere denkt Ladeinfrastruktur ganzheitlich - das passt hervorragend zu unserem Anspruch, mit intelligenter Hardware echten Mehrwert zu schaffen," sagt Alexander Schick, Key Account Manager bei Zaptec Deutschland, zum Start der Kooperation. "Wir freuen uns, Teil dieses Konzepts für nachhaltige Ladeinfrastruktur in der Wohnungswirtschaft zu sein."

Dr. Sylvie Römer, Managing Director bei ChargeHere, ergänzt: "Mit Zaptec haben wir einen Hardware-Partner gefunden, der unsere Anforderungen an Qualität, Zukunftsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit voll erfüllt. Die Zaptec Pro ergänzt unser skalierbares System perfekt - für Projektentwickler, Immobilienportfoliohalter, Wohnungsunternehmen und natürlich für die Bewohner."

Über Zaptec

Zaptec steht für Qualität und Sicherheit: Die Ladelösungen des norwegischen Herstellers basieren auf modernster Technologie und werden aus hochwertigen Einzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründete börsennotierte Unternehmen setzt auf Innovation, intuitive Bedienung und skandinavisch minimalistisches Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Alle Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der Grundlage europäischer Sicherheitsstandards entwickelt.

Über ChargeHere

Als Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.

