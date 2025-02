Zaptec Deutschland GmbH

Zaptec launcht neue Heimladestation mit MID-Zertifizierung - "Zaptec Go 2"

Zaptec, einer der führenden europäischen Hersteller von Ladelösungen für Elektroautos, bietet seine neue Heimladestation Zaptec Go 2 ab sofort in Deutschland und Österreich an.

Zaptec Go 2 knüpft beim Qualitäts- und Sicherheitsstandard nahtlos an das preisgekrönte Vorgängermodell Zaptec Go an. Darüber hinaus bietet die Produktinnovation zukunftsweisende Funktionen. Dank integriertem MID-zertifizierten Stromzähler können Nutzer ihren Energieverbrauch genau überwachen und abrechnen. Die automatische Phasenumschaltung zwischen 1- und 3-phasigem Laden ermöglicht das Laden mit selbst erzeugtem Solarstrom. Zudem unterstützt Zaptec Go 2 zukünftig die Vehicle-to-Grid-Technologie: Hierbei wird Energie aus dem Elektroauto in das Stromnetz eingespeist.

Überwachung des Energieverbrauchs durch MID-zertifiziertes Laden

Eines der wichtigsten Merkmale der Zaptec Go 2 ist ihr integriertes Display, das den Energieverbrauch transparent und exakt anzeigt. Gemäß der EU-Richtlinie "Measuring Instruments Directive" (MID) gewährleistet die Ladestation eine präzise, bidirektionale Energiemessung. Alle Vorteile der MID-Zertifizierung im Überblick:

Genaue Abrechnung : Insbesondere bei semi-öffentlichen Ladestationen und Wohngebäuden, in denen sich mehrere Nutzer denselben Ladepunkt teilen, ist eine exakte Messung des Ladestroms erforderlich. Die MID-konforme Zaptec Go 2 gewährleistet eine genaue Überwachung des kWh-Verbrauchs und vereinfacht beispielsweise die Abrechnung für das Laden von Dienstfahrzeugen zuhause.

: Insbesondere bei semi-öffentlichen Ladestationen und Wohngebäuden, in denen sich mehrere Nutzer denselben Ladepunkt teilen, ist eine exakte Messung des Ladestroms erforderlich. Die MID-konforme Zaptec Go 2 gewährleistet eine genaue Überwachung des kWh-Verbrauchs und vereinfacht beispielsweise die Abrechnung für das Laden von Dienstfahrzeugen zuhause. Gesetzeskonformität und Wachstumspotenzial : In vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, die Schweiz und die Benelux-Länder, sind MID-zertifizierte Geräte für öffentliche und semi-öffentliche Ladestationen schon heute vorgeschrieben. Zaptec Go 2 stellt damit eine zukunftssichere und wettbewerbsfähige Lösung auf dem wachsenden europäischen Markt für EV-Infrastruktur dar.

: In vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, die Schweiz und die Benelux-Länder, sind MID-zertifizierte Geräte für öffentliche und semi-öffentliche Ladestationen schon heute vorgeschrieben. Zaptec Go 2 stellt damit eine zukunftssichere und wettbewerbsfähige Lösung auf dem wachsenden europäischen Markt für EV-Infrastruktur dar. Konsumentenvertrauen: Die Erfüllung der EU-Richtlinie MID garantiert den Nutzern Messgenauigkeit und eine korrekte Abrechnung ihres Energieverbrauchs. Damit wächst auch das Vertrauen der Verbraucher in die Marke Zaptec.

Bereit für die Zukunft: Solarintegration und Vehicle-to-Grid

Mit der Ladelösung Zaptec Go 2 sind E-Autofahrer zukunftssicher aufgestellt. Automatische Updates sorgen dafür, dass die Hardware der neuesten Generation schnellstmöglich alle verfügbaren Funktionen und Softwareoptimierungen erhält. Bereits zum Launch bietet Zaptec Go 2 eine automatische Umschaltung zwischen 1- und 3-phasigem Laden und sorgt damit vom ersten Tag an für die optimale Energienutzung. In Zukunft wird auch die Kopplung an die eigene Photovoltaikanlage möglich sein, um die Energieeffizienz weiter zu verbessern.

Ebenfalls bereits geplant ist ein Update zur Unterstützung der Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G). Diese ermöglicht es kompatiblen Elektrofahrzeugen, als Energiespeicher zu fungieren und in Spitzenzeiten Strom ins Netz zurückzuspeisen. Damit kann Zaptec Go 2 dazu beitragen, die Stromversorgung zu stabilisieren und die Netzbelastung in Zeiten hoher Nachfrage zu reduzieren.

Verbesserte Konnektivität dank OCPP-Unterstützung

Zaptec Go 2 ist für eine nahtlose Systemintegration konzipiert. Die Ladelösung unterstützt das offene Kommunikationsprotokoll OCPP und ist dadurch mit einer Vielzahl von Ladenetzwerken und Backend-Systemen kompatibel. Die OCPP-Unterstützung sorgt für mehr Flexibilität und erleichtert den Nutzern die Überwachung, Verwaltung und Optimierung von Ladevorgängen.

Geschäftsführer von Zaptec Deutschland, Daniel Gwercher, erklärt zum Produktlaunch: "Zaptec Go 2 geht den entscheidenden Schritt Richtung Zukunft. Unser eigens entwickelter, für bidirektionalen Energietransfer zertifizierter MID-Zähler bringt ein neues Maß an Flexibilität und Nachhaltigkeit in die Elektromobilität. Mit zukünftiger Vehicle-to-Grid-Unterstützung setzen wir auf Innovation und bieten eine Ladeinfrastruktur, die sowohl heute als auch morgen zählt."

Weitere Informationen zu Zaptec Go 2 finden Sie auf www.zaptec.com/de/ladeloesungen/zaptec-go-2.

Über Zaptec

Zaptec steht für Qualität und Sicherheit: Die Ladelösungen des norwegischen Herstellers basieren auf modernster Technologie und werden aus hochwertigen Einzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründete börsennotierte Unternehmen setzt auf Innovation, intuitive Bedienung und skandinavisch minimalistisches Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Alle Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der Grundlage norwegischer und europäischer Sicherheitsstandards entwickelt und beinhalten eine 5-Jahre-Herstellergarantie sowie automatische Software-Updates.

