Zaptec bringt eichrechtskonforme Ladelösung für öffentliches Laden auf den Markt

Zaptec, einer der führenden europäischen Hersteller von Ladelösungen für Elektroautos, bietet seine Ladestation Zaptec Pro für den deutschen und österreichischen Markt ab sofort standardmäßig als eichrechtskonforme Lösung an.

Ladestationen im öffentlichen Raum müssen eine präzise und akkurate Abrechnung der Ladeleistung ermöglichen. Die neue Zaptec Pro erfüllt die Anforderungen des Eichrechts und sorgt für vollständige Transparenz bei jedem Ladevorgang. Die Baumusterprüfbescheinigung wurde durch die unabhängige Konformitätsprüfstelle NMi ausgestellt. Damit ist die Lösung in Deutschland und Österreich zugelassen und kann überall dort eingesetzt werden, wo Betreiber Ladevorgänge von Dritten abrechnen müssen.

Eichrechtskonformes Laden - vollständig transparent und gesetzeskonform

Die Ladestation Zaptec Pro ist mit einem sorgfältig konstruierten Messgerät ausgestattet, dessen nahtlose Verschmelzung von Software und Hardware eine präzise Messung der Ladeenergie gewährleistet - unter allen Wetter- und Einsatzbedingungen. Ein integrierter Krypto-Chip dient zum Schutz der Ladedaten vor Manipulation. Messdaten werden lokal auf dem Display des Geräts angezeigt und stehen für eine spätere Visualisierung über Zaptec Dienste (App, Portal, OCPP) zur Verfügung. Betreiber einer Zaptec Pro Ladelösung arbeiten eichrechts- und DSGVO-konform und bieten Nutzern maximale Transparenz. Durch die Anbindung an die S.A.F.E. Software können Ladevorgänge gemäß dem deutschen Mess- und Eichrecht auf ihre Genauigkeit überprüft und eine korrekte Abrechnung gewährleistet werden.

Smarte Ladelösung für den öffentlichen Raum - ohne Mehrkosten

Die neue eichrechtskonforme Zaptec Pro eignet sich nun auch für den Einsatz überall dort, wo Betreiber Ladestrom an unbekannte Dritte verkaufen, wie etwa in öffentlichen Parkhäusern, in Hotels, an Besucher- und Gemeinschaftsparkplätzen. Die Ladelösung wird in Deutschland und Österreich ab sofort standardmäßig eichrechtskonform ausgeliefert - ohne Aufpreis. Produziert wird die hochwertige Ladestation für den semi-öffentlichen und öffentlichen Bereich in Bayern.

Daniel Gwercher, Geschäftsführer von Zaptec Deutschland, erklärt zum Launch der eichrechtskonformen Zaptec Pro: "Wir haben eine der sichersten und zuverlässigsten Ladestationen auf dem Markt so weiterentwickelt, dass sie den Anforderungen einer noch größeren Zielgruppe gerecht wird. Die eichrechtskonforme Zaptec Pro mit unserer selbstentwickelten Messkapsel vereinfacht den gesamten Lade- und Abrechnungsprozess - die perfekte Lösung für den semi-öffentlichen und öffentlichen Bereich. Ein Krypto-Chip sorgt dabei für unübertroffene Sicherheit. Das ist für uns ein Fortschritt, der wirklich zählt."

Einfach skalierbar: effizientes Laden in jeder Größenordnung

Zaptec Pro ist europaweit bereits als smartes System für effizientes Laden etabliert. Die neue eichrechtskonforme Lösung bietet alle Vorteile des Vorgängermodells, unter anderem die kosteneffiziente Skalierbarkeit. Nach dem initialen Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur können Betreiber weitere Ladepunkte ohne zusätzliche elektronische Arbeiten und ohne hohe Kosten ergänzen. Dafür sorgen vormontierte Anschlussrückplatten, die zusammen mit der Verkabelung installiert werden. Neue Ladepunkte lassen sich auf die Rückplatten aufschrauben, sobald der Ladebedarf steigt. Dadurch ermöglicht Zaptec Pro eine optimale Kostenkontrolle und mehr Flexibilität als vergleichbare Lösungen. Die patentierte Zaptec Ladetechnologie stellt sicher, dass der verfügbare Strom intelligent auf alle angeschlossenen Ladepunkte verteilt wird und auch große Immobilien und Parkflächen eine ausreichende Ladeinfrastruktur bieten.

Fazit: Mit dem neuen eichrechtskonformen Zaptec Pro Modell ist es dem norwegischen Pionier für private und gewerbliche Ladelösungen gelungen, eine transparente gesetzeskonforme Abrechnung, intelligente Skalierbarkeit, marktführende Technologie und höchste Sicherheitsstandards in einem zukunftsweisenden Produkt zu vereinen.

Über Zaptec

Zaptec steht für Qualität und Sicherheit: Die Ladelösungen des norwegischen Herstellers basieren auf modernster Technologie und werden aus hochwertigen Einzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründete börsennotierte Unternehmen setzt auf Innovation, intuitive Bedienung und skandinavisch minimalistisches Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Alle Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der Grundlage norwegischer und europäischer Sicherheitsstandards entwickelt und beinhalten eine 5-Jahre-Herstellergarantie sowie automatische Software-Updates.

