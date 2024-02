FIL - Internationaler Rodel Verband

FIL-Rodelelite geht in Thüringen auf Punktejagd

Oberhof

Vorschau 6. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup Oberhof (GER)

Nach drei Wochen im sächsischen Altenberg ist der internationale Rodel-Tross weitergezogen nach Thüringen. Vom 9. bis 11. Februar 2024 wird in der LOTTO Thüringen EISARENA der 6. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup ausgetragen. Insgesamt 98 Schlitten aus 18 Nationen haben für den Weltcup gemeldet, es werden 31 Damen und 33 Herren im Einsitzer sowie 13 Damen- und 23 Herren Doppelsitzer starten. Neben den Weltcup-Rennen steht am Sonntag die fünfte von sechs Team-Staffeln im Rahmen des EBERSPÄCHER Team-Staffel-Weltcup presented by BMW auf dem Programm.

Für die Thüringer Rodelfans ist es ein Wiedersehen mit ihren lokalen WM-Helden, allen voran Max Langenhan, Weltmeister im Einsitzer und mit dem Team sowie Vize-Weltmeister im Sprint, und Julia Taubitz, Sprint- und Team-Weltmeisterin sowie Vize-Weltmeisterin von Altenberg. Beide haben beim letzten Weltcuprennen eine unfassbare Aufholjagd im Eiskanal von Altenberg hingelegt: Bei schwierigen Wetter- und daraus resultierenden Eisbedingungen rasten beide von Platz 22 bzw. 21 im ersten Lauf noch zum Sieg.

Der 24-jährige Max Langenhan ist im 30km von Oberhof entfernten Friedrichroda aufgewachsen, hat fünf der bisherigen sechs Weltcuprennen gewonnen und damit insgesamt 13 Weltcupsiege auf seinem Konto. Er führt mit 570 Punkten den Gesamtweltcup an vor den beiden Österreichern Jonas Müller (419 P.) und Vize-Weltmeister Nico Gleirscher (372 P.).

Julia Taubitz hat als gebürtige Sächsin zwar in Altenberg ihre Rodelkarriere gestartet, lebt und trainiert aber seit vielen Jahren in Oberhof. Wie Teamkollege Max stand sie bei allen sechs bisherigen Weltcups dieser Saison auf dem Podest, dreimal davon ganz oben. An diesem Wochenende könnte sie den insgesamt 25. Weltcupsieg ihrer Karriere einfahren. Sie steht mit 555 Punkten an der Spitze der Gesamtweltcupwertung vor der WM-Dritten Madeleine Egle (457 P.) und Teamkollegin Anna Berreiter (357 P.).

Richtig spannend bleibt es bei den Doppelsitzern der Damen und Herren. Die Sprint-Weltmeisterinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer aus Italien haben sich nach ihrem Sieg in Altenberg an die Spitze des Gesamtklassements geschoben und liegen derzeit mit 470 Punkten knapp vor den beiden deutschen Doppeln Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (465 P.) und Dajana Eitberger/Saskia Schirmer (416 P.) Im Herren Doppel kommen die Vize-Weltmeister Thomas Steu/Wolfgang Kindl (AUT) mit einem Sieg und vier zweiten Plätzen auf 486 Punkte und liegen damit vor den Sprint-Weltmeistern Martins Bots/Roberts Plume (LAT, 410 P.) und den Team-Weltmeistern und WM-Dritten Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER, 409 P.).

Zeitplan & TV-Übertragungen

6. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup, Oberhof (GER)

Lokale Startzeit (CET/MEZ)

Freitag, 09. Februar 2024

09:00 Uhr Nationencup

14:30 Uhr Training Gesetzten-Gruppe

Samstag, 10. Februar 2024

09:30 Uhr Herren Doppel, 1. Lauf

10:18 Uhr Damen Doppel, 1. Lauf

11:15 Uhr Herren Doppel, 2. Lauf

12:07 Uhr Damen Doppel, 2. Lauf

13:05 Uhr Damen, 1. Lauf

14:30 Uhr Damen, 2. Lauf

Sonntag, 11. Februar 2024

10:00 Uhr Herren, 1. Lauf

11:30 Uhr Herren, 2. Lauf

13:30 Uhr Team-Staffel

