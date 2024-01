FIL - Internationaler Rodel Verband

Rodeln: Nach der WM startet zweite Saisonhälfte im Weltcup

Altenberg (ots)

Nach den 52. FIL Rodel Weltmeisterschaften ist vor dem EBERSPÄCHER Rodel Weltcup. Das Team um OK-Chef Jens Morgenstern heißt die Rodelelite an diesem Wochenende auf dem SachsenEnergie Eiskanal in Altenberg gleich erneut zum 5. EBERSPÄCHER Weltcup willkommen. Vom 2. bis 4. Februar 2024 geht es auf der anspruchsvollen Kunsteisbahn im Altenberger Kohlgrund um Weltcuppunkte.

95 Schlitten aus 18 Nationen werden in Altenberg starten. Gemeldet haben 29 Damen und 32 Herren im Einsitzer sowie 13 Damen- und 21 Herren-Doppelsitzer. Neben den Weltcup-Rennen steht am Sonntag die vierte von sechs Team-Staffeln im Rahmen des EBERSPÄCHER Team-Staffel-Weltcup presented by BMW auf dem Programm.

"Direkt nach der WM gleich noch einen EBERSPÄCHER Rodel Weltcup zu haben, ist für uns aus organisatorischer Sicht kein Problem, weil die Infrastruktur steht und wir darauf aufbauen können", erklärt Jens Morgenstern, OK-Chef und Geschäftsführer der Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH. "Wir hatten vor zwei Jahren mal die Situation, dass wir erst einen Bob & Skeleton Weltcup, dann den Rodel-Weltcup und in der Woche darauf nochmal einen Bob & Skeleton Weltcup organisiert haben. Das war schlecht, und daraus haben wir und die Internationalen Verbände gelernt. Wir sind gut 150 Leute im Team, davon viele ehrenamtliche Helfer, die uns seit vielen Jahren bei den Veranstaltungen unterstützen. Egal ob WM oder Weltcup - für die Motivation und das Engagement unserer Helfer macht es keinen Unterschied, und dafür bin ich sehr dankbar." Gemeinsam mit seinem Team hat er in den letzten fünf Jahren drei Weltmeisterschaften organisiert.

Um nach zwei Wochen rodeln auf der Bahn in Altenberg erstmal Abstand zu gewinnen, nutzten viele Teams die beiden trainingsfreien Tage zu Ausflügen. So erkundigten einige die sächsische Landeshauptstadt Dresden, andere wie beispielsweise Team Ukraine, Italien, Schweden, Argentinien, USA und einige Österreicher verbrachten die freie Zeit in der nicht weit entfernten tschechischen Hauptstadt Prag.

Österreich erfolgreichste WM-Nation

Mehr als 160 Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen waren bei den 52. FIL Rodel Weltmeisterschaften in Altenberg am Start. Neun Weltmeistertitel wurden vergeben, außerdem vier U23-Weltmeistertitel. Sechs Nationen holten Edelmetall bei der WM. Erfolgreichste Nation war Österreich mit viermal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze, die damit ihr historisch bestes WM-Ergebnis einfuhren. Das deutsche Team durfte sich über insgesamt sieben WM-Medaillen freuen: drei goldene, zwei silberne und zwei bronzene. Jeweils einen weiteren Weltmeistertitel fuhren Lettland und Italien ein. Weiter haben Athletinnen und Athleten aus den USA einmal Silber und einmal Bronze gewonnen und die Schweiz holte mit Natalie Maag eine Silbermedaille im Sprint der Damen.

In der U23-Wertung gingen die meisten Medaillen an Deutschland - zwei von vier möglichen Weltmeistertiteln und einmal WM-Bronze gewann das Team von Norbert Loch, der seine letzte WM als Bundestrainer für Deutschland bestritt. Alle Resultate der 52. FIL Rodel Weltmeisterschaften sind hier zu finden:

fil-luge.org/de/ergebnisse/fil-weltmeisterschaften-17

Taubitz, Langenhan, Degenhardt/Rosenthal und Steu/Kindl führen im Gesamtweltcup

Die bevorstehenden Rennen markieren die Halbzeit im diesjährigen EBERSPÄCHER Rodel Weltcup. Nach den Rennen in Altenberg stehen noch je zwei Weltcups in Oberhof (GER) und Sigulda (LAT) im Saisonkalender. Die bisherigen Weltcuprennen, aber auch die Weltmeisterschaften haben gezeigt, dass die internationale Weltspitze enger zusammengerückt ist, und die Saison weiter spannend bleibt. Nach fünf von zwölf Weltcuprennen im WM-Winter lohnt sich ein Blick auf den Stand des Gesamtweltcups. Julia Taubitz, Max Langenhan und das Damen Doppel Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (alle Deutschland) sowie die Doppelsitzer Thomas Steu/Wolfgang Kindl aus Österreich, führen derzeit die Weltcupwertung an.

Julia Taubitz, Sprint- und Team-Weltmeisterin sowie Vize-Weltmeisterin im Damen Einzel von Altenberg, ist mit zwei Siegen und drei zweiten Plätzen die konstanteste Rodlerin im diesjährigen Weltcup. Die 27-jährige Sächsin konzentriert sich nach der erfolgreichen Heim-WM auf den möglichen Gewinn ihres dritten Gesamtweltcups in Folge. Teamkollege Max Langenhan, Weltmeister im Einsitzer und mit dem Team sowie Vize-Weltmeister im Sprint, ist der Überflieger dieser Saison und peilt seinen ersten Sieg im Gesamtweltcup an. Der 24-jährige Thüringer ist der Einzige, der bei allen Rennen auf dem Podest landete, viermal davon ganz oben. Besonders spannend geht es im Herren Doppel zur Sache mit fünf verschiedenen Siegern in fünf Weltcuprennen. Neben den WM-Dritten Wendl/Arlt, die bislang viermal aufs Podest fuhren, überzeugten auch die Vize-Weltmeister Thomas Steu/Wolfgang Kindl (AUT) mit einem Weltcupsieg und drei zweiten Plätzen. Nach der enttäuschenden WM möchten Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (GER) im Weltcup auf Jessicas Heimbahn zeigen, dass sie es besser können. Die letzten drei Weltcupsiege gingen auf ihr Konto, jeweils vor den Sprint-Weltmeisterinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA).

Eine Übersicht zu den Weltcup-Gesamtständen und den einzelnen Disziplinen gibt es hier Weltcup Gesamtstände - Rennrodeln (fil-luge.org)

Zeitplan & TV-Übertragungen

5. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup, Altenberg (GER)

Lokale Startzeit (CET/MEZ)

Freitag, 02. Februar 2024

09:00 Uhr Nationencup

14:30 Uhr Training Gesetzten-Gruppe

Samstag, 03. Februar 2024

08:40 Uhr Herren Doppel, 1. Lauf

09:55 Uhr Herren Doppel, 2. Lauf

11:15 Uhr Herren, 1. Lauf

12:55 Uhr Herren, 2. Lauf

14:30 Uhr Damen Doppel, 1. Lauf

15:30 Uhr Damen Doppel, 2. Lauf

Sonntag, 04. Februar 2024

08:25 Uhr Damen, 1. Lauf

09:50 Uhr Damen, 2. Lauf

12:00 Uhr Team-Staffel

