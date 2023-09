Mobilize Financial Services

Blutspendeaktion von Mobilize Financial Services und Yanfeng wieder erfolgreich

Die gemeinsam am Standort durchgeführte Blutspendeaktion von Mobilize Financial Services und Yanfeng ist auch im zweiten Jahr erfolgreich verlaufen. Insgesamt 47 Mitarbeiter haben sich beteiligt - darunter 9 Erstspender. Die Aktion wurde in Kooperation mit dem Blutspendedienst West vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) durchgeführt. Dazu stand das Blutspendemobil des DRK am 14. September 2023 viereinhalb Stunden am Sitz der beiden Unternehmen in der Jagenbergstraße in Neuss.

"Momentan sehen wir bei öffentlichen Blutspende-Terminen eine reduzierte Teilnahme. Daher brauchen wir umso mehr Unternehmen, die mit gutem Beispiel voran gehen. Ein großes Dankeschön geht heute an alle Mitarbeiter, die sich an der Aktion beteiligt haben", sagt Birgit Baust, Gebietsreferentin des DRK-Blutspendedienstes West, die für die Organisation der Spenden zuständig ist. Sie hat sich gefreut, dass die Unternehmen auch im zweiten Jahr in Folge die Blutspende unterstützen, und erklärt: "Mit einer Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden."

"Nun war das Blutspendemobil des DRK schon zum zweiten Mal bei uns an der Jagenbergstraße in Neuss. Ein großer Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Blutspendeaktion beteiligt haben und sich für Menschen engagieren, die dringend Blut benötigen", sagt Jean-Louis Labauge, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland.

"Unser Blut ist ein sehr wertvolles Gut, da es nach wie vor nicht synthetisch hergestellt werden kann. Darum ist es so wichtig, dass wir uns auch als Arbeitgeber unserer sozialen Verantwortung bewusst sind und den Mitarbeitern die Möglichkeit der lebensrettenden Spende während der Arbeitszeit ermöglichen", sagt Eddy Schrijvers, Executive Director Human Resources EMEA bei Yanfeng.

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

www.rcibanque.de | www.renaultfs.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.de

Über Yanfeng

Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfelder erschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.100 Experten ist in zwölf Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.

