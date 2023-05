Mobilize Financial Services

Deutschland beste Finanzdienstleister: Spitzenplatz für Mobilize Financial Services

Neuss (ots)

In der vom FAZ-Institut beauftragten Studie "Deutschlands beste Finanzdienstleister" erreichte Mobilize Financial Services das beste Ergebnis und Platz 1 bei den Automobilbanken in Deutschland.

Die Studie wurde vom IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt und untersuchte über 2.000 Unternehmen in Deutschland: Mittels der Methode "Social Listening" stellte die Online-Studie die Performance des Unternehmens in den Bereichen Service, Beratung, Produktqualität und Kundenzufriedenheit fest.

Mobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland: Als Renault Financial Services, Dacia Financial Services und Nissan Financial Services ist die Automobilbank seit vielen Jahren schon mit Finanz- und Versicherungslösungen in Deutschland erfolgreich. Als Renault Bank direkt bietet das Unternehmen seit mittlerweile einem Jahrzehnt schon attraktive Sparprodukte an.

Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit unter der Marke Mobilize Financial Services aktiv ist.

Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist die Automobilbank auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

www.rcibanque.de | www.renaultfs.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.de

