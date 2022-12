ARD Das Erste

"2022 - Das Quiz": Der große Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen

München (ots)

Am 30. Dezember um 20:15 Uhr mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen und zum letzten Mal mit Moderator Frank Plasberg

Was für ein Jahr, was für ein Finale im großen Jahresrückblick zum Mitraten! Frank Plasberg begrüßt am Freitag, 30. Dezember 2022, ab 20:15 Uhr seine vier prominenten Gäste und stellt sie wieder vor große spielerische Herausforderungen. Wird es Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen gelingen, sich durch das Chaos in den Abfertigungshallen am Flughafen zu kämpfen? In der guten alten Telefonzelle klingelt es: Welche Menschen des Jahres werden gesucht? Und wer macht eine gute Figur im "Kostüm des Jahres"? Das Regenwurm-Kostüm von Heidi Klum lässt grüßen ...

Seit 2008 ist "20xx - Das Quiz" eine Institution im Ersten. Jetzt moderiert Frank Plasberg die beliebte Spielshow zum letzten Mal. In seiner letzten Sendung wird er zum Finale überrascht. Hinter den Kulissen wartet ein internationaler Star auf den Auftritt. Es wird nochmal richtig bewegend ...

"2022 - das Quiz" ist eine Produktion des NDR in Kooperation mit dem WDR.

Redaktion: Sabine Fritz

Sendetermin: Freitag, 30. Dezember 2022, 20:15 Uhr im Ersten

