Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Olympia in China

Die Winterspiele 2022 finden in einem Land statt, in das sie niemals hätten vergeben werden dürfen. Weil sich schon nach den Sommerspielen 2008, die ebenfalls in Peking ausgetragen wurden, keine der vielen Hoffnungen auf mehr Freiheit, mehr Offenheit und mehr Humanität erfüllt hat. Stattdessen entwickelte sich China in die entgegengesetzte Richtung. Organisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch attestieren den Machthabern "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", vor allem die muslimischen Uiguren leiden demnach unter Verfolgung, Inhaftierung und Folter. Meinungsfreiheit ist in China ein Fremdwort, die Medien werden zensiert. Trotzdem sagt Xi Jinping, dass sein Land "hinter den olympischen Werten" stehe. Doch die Realität sieht anders aus. Fairness? Respekt? Internationalität? In diesen Disziplinen ist für China das Podium außerhalb jeglicher Reichweite.

