ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 24. Juni 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Lars Klingbeil (SPD, Bundesfinanzminister und Vizekanzler) Armin Laschet (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses) Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende) Constantin Schreiber (Journalist und Autor) Alev Dogan (The Pioneer) Stephan Lamby (Journalist und Dokumentarfilmer) Debatte um Haushalt: Welche Prioritäten setzt Schwarz-Rot? Im Studio der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). US-Angriff im Iran: Droht ein neuer Krieg und was sollte Deutschland tun? Darüber diskutieren der ehemalige Parteichef und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Armin Laschet (CDU) und die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner (Die Linke). Es kommentieren: der Journalist und Autor Constantin Schreiber, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer Alev Dogan und der Dokumentarfilmer und Autor Stephan Lamby. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell