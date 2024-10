World Health Summit

Am Sonntag Vormittag hat in Berlin der 16. World Health Summit begonnen. Drei Tage lang geht es unter dem Motto "Building Trust for a Healthier World" um die Zukunft der globalen Gesundheit. Vor Ort erwartet werden mehr als 350 Sprecher:innen und über 3.500 Teilnehmer:innen aus aller Welt, darunter zahlreiche Minister:innen und Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen.

Die offizielle WHS Opening Night mit unter anderem dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Heyo K. Kroemer, dem Vorstandsvorsitzenden der Charité - Universitätsmedizin Berlin und Axel R. Pries, dem Präsidenten des World Health Summit findet am Abend um 18:00 Uhr statt.

Die zentrale Veranstaltung des WHS 2024 ist am Montag, den 14.10. um 18:00: Die Präsentation der WHO Finanzierungsrunde "All for Health, Health for All: Signature Event for the WHO Investment Round", die bislang international größte Geberveranstaltung für die WHO Finanzierungsrunde. Zugesagt haben unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der Generaldirektor der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bill Gates, der Vorsitzende der Gates Foundation. Und John-Arne Røttingen, CEO des Wellcome Trust. Zudem werden unter anderem zahlreiche Gesundheitsmnister:innen aus verschiedenen Ländern erwartet, darunter Deutschland, Norwegen und Frankreich.

Am heutigen ersten Tag des WHS 2024 stehen Themen wie Gesundheitskrisen im Mittelpunkt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte, wie wichtig es ist, mit einer Stimme zu sprechen: "Wir, die Wissenschaftsvermittler, müssen die gleiche Sprache sprechen".

Jeremy Farrar, Chief Scientist der World Health Organization (WHO) forderte konsequente und langfristige Anstrengungen zum Aufbau von Vertrauen und hob dessen Fragilität hervor: "Vertrauen wird über Jahre hinweg aufgebaut - und kann in nur einem Augenblick verloren gehen. Man baut kein Vertrauen an einem Dienstag auf, wenn man es braucht. Man baut Vertrauen auf, indem man Menschen Gutes tut - jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch und nicht erst während einer Krise."

Weitere WHS 2024 Sprecher:innen sind unter anderem:

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany

Jan Christian Vestre, Minister of Health, Norway

Geneviève Darrieussecq, Minister of Health, France

Khumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health, Malawi

Spyridon-Adonis Georgiadis, Minister of Health, Greece

Sania Nishtar, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance

Elhadj As Sy, Chair, Kofi Annan Foundation

Christian Drosten, Director, Institute of Virology, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Peter Sands, Executive Director, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Victor J. Dzau, President, National Academy of Medicine (NAM)

Karen DeSalvo, Chief Health Officer, Google

Richard Horton, Editor-in-Chief, The Lancet

Das Hauptprogramm des World Health Summit 2024 ist presseöffentlich.

Um Interessierten aus aller Welt, die nicht anreisen können, ebenfalls eine Teilnahme zu ermöglichen, ist das gesamte Hauptprogramm online live unter www.worldhealthsummit.org frei verfügbar. Für die Online-Teilnahme ist keine Anmeldung notwendig. Bild und Ton können nach Absprache genutzt werden. Quelle: World Health Summit

Der World Health Summit ist die internationale Plattform für globale Gesundheit. Er bringt Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen, um die Agenda für eine gesündere Zukunft und das Wohlergehen aller Menschen zu gestalten. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Der World Health Summit als Konferenz und strategisches Forum findet jedes Jahr im Oktober in Berlin statt und wurde 2009 an der Charité - Universitätsmedizin Berlin gegründet. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, die internationalen Jahrespräsidentinnen 2024 sind Prof. Dr. Sophia Zoungas und Prof. Dr. Christina Mitchell, Monash University in Melbourne, Australien.

