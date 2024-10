World Health Summit

Bundeskanzler Scholz, WHO Generaldirektor Tedros und Bill Gates beim World Health Summit 2024

Die weltweit führende Konferenz für globale Gesundheit beginnt am 13. Oktober

Die Finanzierung der WHO, die Rolle Deutschlands in globaler Gesundheit, Antibiotikaresistenzen, Mpox, Digitalisierung - Themen wie diese stehen dieses Jahr auf der Agenda des World Health Summit vom 13.-15. Oktober in Berlin. International führende Expert:innen und Entscheider:innen aus allen Bereichen beraten unter dem Motto "Building Trust for a Healthier World" die Strategien für die Zukunft. Erwartet werden über 350 Sprecher:innen und mehrere tausend Teilnehmer:innen aus allen Regionen der Welt, darunter zahlreiche Minister:innen, Regierungsverantwortliche sowie Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und von internationalen Organisationen.

Die zentrale Veranstaltung des WHS 2024 ist die Präsentation der Finanzierungsrunde der WHO am Montag, 14. Oktober, 18:00 Uhr. Als Redner zugesagt haben: Bundeskanzler Olaf Scholz, WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und Bill Gates, der Vorsitzende der Gates Foundation. Die Veranstaltung "All for Health, Health for All: Signature Event fort he WHO Investment Round" wird von Deutschland, Frankreich und Norwegen als zentrale Unterstützer der WHO Investment Round ausgerichtet. Dieses neue Finanzierungsinstrument soll der WHO helfen, ihr Mandat "Gesundheit für alle" zu erfüllen. Mehr Infos

WHS 2024 Sprecher:innen sind unter anderem:

Olaf Scholz, Federal Chancellor, Germany

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Bill Gates, Chair, Gates Foundation

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany

Jenista Mhagama, Minister of Health, Tanzania

Khumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health, Malawi

Joy Phumaphi, Co-Chair, The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB); Former Minister of Health of Botswana

Sania Nishtar, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance

Amani Abou-Zeid, Commissioner of Infrastructure and Energy, African Union

Liam Smeeth, Director, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Michael Sen, CEO, Fresenius

Jean Kaseya, Director-General, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC)

Karen DeSalvo, Chief Health Officer, Google

Jeremy Farrar, Chief Scientist, World Health Organization (WHO)

Dame Sally Davies, UK Special Envoy on Antimicrobial Resistance (AMR)

Naveen Rao, Senior Vice President, Health Initiative, The Rockefeller Foundation

Der World Health Summit ist die internationale Plattform für globale Gesundheit. Er bringt Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen, um die Agenda für eine gesündere Zukunft und das Wohlergehen aller Menschen zu gestalten. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Der World Health Summit als Konferenz und strategisches Forum findet jedes Jahr im Oktober in Berlin mit rund 3.000 Teilnehmer:innen vor Ort und mehr als 10.000 online statt und wurde 2009 an der Charité - Universitätsmedizin Berlin gegründet. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, die internationalen Jahrespräsidentinnen 2024 sind Prof. Dr. Sophia Zoungas und Prof. Dr. Christina Mitchell, Monash University in Melbourne, Australien.

