World Health Summit 2024: Präsentation der WHO Finanzierungsrunde als Signature Event

Bundeskanzler Scholz, Who-Generaldirektor Tedros, Bill Gates beim internationalen Forum zur globalen Gesundheit

Berlin (ots)

Am kommenden Sonntag beginnt in Berlin der World Health Summit, das führende internationale Forum für globale Gesundheit. Die zentrale Veranstaltung der dreitägigen Konferenz ist die bislang international größte Geberveranstaltung für die WHO Finanzierungsrunde. Das neue Finanzierungsinstrument soll der WHO helfen, ihr Mandat "Gesundheit für alle" zu erfüllen. Zugesagt haben unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bill Gates, der Vorsitzende der Gates Foundation und John-Arne Røttingen, CEO des Wellcome Trust. Zudem werden unter anderem zahlreiche Gesundheitsminister:innen aus verschiedenen Ländern erwartet, darunter aus Deutschland, Norwegen und Frankreich.

Die Präsentation der WHO Finanzierungsrunde "All for Health, Health for All: Signature Event for the WHO Investment Round" findet statt am Montag, 14. Oktober, 18:00 Uhr. Die Veranstaltung ist presseöffentlich, zudem gibt es einen Livestream auf www.worldhealthsummit.org.

Weitere presserelevante Termine zum Signature Event am Montag, 14. Oktober:

17:50 Uhr: Bildtermin mit Bundeskanzler Scholz, WHO-Generaldirektor Tedros und Bill Gates im Foyer des Venue.

19:15 Uhr (ca.), zum Abschluss der Veranstaltung: Bildtermin auf der Bühne.

Details zur Zeitplanung und Teilnahme finden Sie unten.

"Wir freuen uns, auf dem diesjährigen World Health Summit die bislang größte Geberveranstaltung für die WHO-Investitionsrunde im Programm zu haben", sagte World Health Summit Präsident Axel R. Pries im Vorfeld des WHS 2024. Es sei von entscheidender Bedeutung, gemeinsam an der Umsetzung der Gesundheitsziele zu arbeiten: "Als Multi-Stakeholder-Forum, das strategische globale Gesundheitsdiskussionen fördert und Kooperationen initiiert, sind wir besonders stolz darauf, diesen entscheidenden Schritt zur Sicherung der Ressourcen für die WHO-Mission 'Health for All' zu präsentieren. Veranstaltungen wie diese, die die globale multilaterale Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen, sind entscheidend um die komplexen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen wir in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Frieden stehen."

Zum World Health Summit 2024 unter dem Motto "Building Trust for a Healthier World" werden vor Ort über 3.000 Teilnehmer:innen und Sprecher:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen aus aller Welt erwartet. Auf der Agenda stehen Themen wie Gesundheitsgerechtigkeit, Klimawandel, Bedrohungen durch Pandemien, Mpox und Antibiotikaresistenzen.

Die online Teilnahme ist frei, die Livestream-Links finden Sie im Programm in der jeweiligen Session auf www.worldhealthsummit.org.

Der World Health Summit ist die internationale Plattform für globale Gesundheit. Er bringt Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen, um die Agenda für eine gesündere Zukunft und das Wohlergehen aller Menschen zu gestalten. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Der World Health Summit als Konferenz und strategisches Forum findet jedes Jahr im Oktober in Berlin statt und wurde 2009 an der Charité - Universitätsmedizin Berlin gegründet. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, die internationalen Jahrespräsidentinnen 2024 sind Prof. Dr. Sophia Zoungas und Prof. Dr. Christina Mitchell, Monash University in Melbourne, Australien.

