WELT Nachrichtensender

Mit WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir und Bayerns Ministerpräsident Söder beim Politikergrillen

Berlin (ots)

Auch bei herbstlichen Temperaturen wird es am Donnerstag und Freitag wieder heiß auf dem Dach des Axel-Springer-Neubaus in Berlin. Gleich zwei Gäste aus Landes- und Bundespolitik trotzen in dieser Woche Wind und Wetter des durchwachsenen Sommers und stellen sich beim Politikergrillen den Fragen von WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.

Gemeinsam haben sie den Zungenschlag ihrer süddeutschen Heimat, politisch aber dominieren die Differenzen: Der schwäbische Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Bayerns fränkischer Ministerpräsident Markus Söder.

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, macht Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir den Auftakt: Ab 14.05 Uhr grillt der Bad Uracher Grünenpolitiker gemeinsam mit Chefredakteur Jan Philipp Burgard auf WELT TV. Auf dem Menü: Halloumi-Käse vom Grill und Fragen zu u.a. Ernährungspolitik, türkischem Nationalismus in Deutschland, grünen Nachwehen nach den Europawahlen, Migrationsproblemen - und natürlich zum großen Thema des Sommers: der EURO 2024. Wiederholt wird die Ausgabe um 19.05 Uhr.

Freitag, den 5. Juli 2024, geht es um 14.05 Uhr weiter mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Bei Nürnberger Rostbratwürstchen spricht der gebürtige Nürnberger mit Jan Philipp Burgard über Politisches und Privates. Auch hier sendet WELT TV eine Wiederholung der Ausgabe um 19.05 Uhr.

