Forum Demokratie Namibia - Montag, 23. Oktober 2023, 21.15 Uhr bei phoenix

In Deutschland und Europa ist wieder eine Debatte aufgeflammt in der Historiker streiten. Gut 40 Jahre nach dem Historikerstreit der Geistesgrößen Jürgen Habermas und Ernst Nolte wird wieder über die Singularität, über die Einzigartigkeit des Holocaust diskutiert. Damals ging es um den Gulag und um den Stalinismus als Vergleichsgröße zum Nationalsozialismus. Heute geht es um den Kolonialismus und um den Völkermord, den die Deutschen in Namibia begangen haben. Michaela Kolster reist in diesem forum demokratie an die Orte, wo die Vertreibung und Vernichtung der Herero und Nama stattgefunden haben. Sie trifft die, die heute noch in Namibia für Gerechtigkeit und Wiedergutmachung ihrer Vorfahren kämpfen.

Im Anschluss spricht Michaela Kolster mit Prof. Sebastian Conrad, Historiker der Freien Universität Berlin über die Deutsche Verantwortung in Bezug auf den Kolonialismus und den Holocaust.

