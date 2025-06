ARD Das Erste

"Brennpunkt: Krieg zwischen Israel und Iran - USA greifen ein" heute, am 22. Juni 2025, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 22. Juni, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

22. Juni 2025

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Krieg zwischen Israel und Iran - USA greifen ein

Moderation: Andreas Bachmann

Seit mehr als einer Woche befinden sich Israel und der Iran im Krieg. In der vergangenen Nacht haben nun die USA eingegriffen und Atomanlagen im Iran bombardiert. US-Präsident Donald Trump sprach von einer erfolgreichen Operation, der Iran stehe nun vor der Wahl zwischen Frieden und einer Tragödie, es gebe noch andere Ziele, die man attackieren könne. Wie reagieren nun der Iran und seine Verbündeten? Werden beispielsweise US-Stützpunkte in der Region angegriffen? Und wie geht Israel weiter vor? Ein Brennpunkt ordnet mit Experten die aktuelle Lage ein, es moderiert Andreas Bachmann.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Matthias Keller-May, Stephan Keicher, Sebastian Kemnitzer

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell