Intersolar 2025: SolarEdge bringt neue § 14a-konforme Lösung auf den Markt, die deutschen Solarkunden die intelligente Einbindung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ermöglicht

Der neue SolarEdge ONE Controller für Eigenheime bietet deutschen Installateuren eine einfache Lösung für die neuen und komplexen Anforderungen des § 14a EnWG*

Die Lösung ermöglicht auch die Integration von SolarEdge Systemen mit Ladestationen führender Drittanbieter

Auf der Intersolar werden außerdem Lösungen für eine Vielzahl von großen, kleinen und komplexen Dächern, sowie die nächste Generation von Wechselrichtern und Speichersystemen für Wohngebäude vorgestellt.

SolarEdge Technologies, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energietechnologien, gab heute die Markteinführung seines ONE Controllers für Eigenheime im deutschen Solarmarkt bekannt. Der ONE Controller für Eigenheime kann ab sofort bestellt werden und entspricht* den Anforderungen des § 14a EnWG, die den Markt für die intelligente Einbindung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen durch Energieversorger öffnet.

Im Jahr 2024 wurde in Deutschland die neue Verordnung § 14a EnWG als Teil des deutschen Energiewirtschaftsgesetzes eingeführt, um die Netzstabilität und -flexibilität angesichts der zunehmenden Integration erneuerbarer Energien zu gewährleisten. Demnach müssen bestimmte energieverbrauchende Anlagen in Haushalten mit einer Leistung von mehr als 4,2 kW - wie PV-Speicherbatterien, Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge - von den Netzbetreibern ferngesteuert werden können, so dass sie bei drohender Netzüberlastung ihre Leistung oder ihren Verbrauch vorübergehend reduzieren können. Als Gegenleistung für die Steuerbarkeit ihrer Geräte profitieren die Verbraucher von reduzierten Netzentgelten.

Mit dem SolarEdge ONE Controller können Installateure in Deutschland PV- und Speichersysteme mit dem intelligenten Messsystem (iMSys) des Hauses gesetzeskonform in Betrieb nehmen. Getestet vom EEBUS e.V. in seinem Living Lab in Köln, erfüllt der ONE Controller für Privathaushalte die in § 14a EnWG geforderten Anwendungsfälle.

Christian Carraro, General Manager Europe, SolarEdge,kommentiert: "Der ONE Controller bietet Installateuren in Deutschland eine einfache Lösung für eine komplexe regulatorische Herausforderung und öffnet den Markt für die intelligente Integration steuerbarer Lasten. Die Anforderungen der Netzbetreiber an die Netzsicherheit werden erfüllt, während Hausbesitzer durch ein intelligenteres Energiemanagement von niedrigeren Stromrechnungen profitieren - eine Win-Win-Situation für alle".

Durch die Optimierung der Solarenergie können mehr der wichtigsten Verbraucher im Haus mit Strom versorgt werden

Der ONE Controller dient auch als Schnittstelle für das SolarEdge Home Ecosystem mit branchenführenden Ladestationen von Drittanbietern, wie z. B. bestimmte Modelle von ABB, MENNEKES und Wallbox sowie Wärmepumpen von Vaillant. Andere Wärmepumpen können über die SG-Ready-Kompatibilität** gesteuert werden. Für Hausbesitzer mit kompatiblen Geräten bedeutet dies, dass mehr der größten Energieverbraucher im Haus mit Solarenergie betrieben werden können, was zu einer schnelleren Amortisation beiträgt. Zu den Funktionen gehören das Versorgen von Verbrauchern mit überschüssigem PV-Strom, die manuelle Start-/Stopp-Funktion und die intelligente Zeitplanung für Ladestationen und die Laststeuerung der Dritthersteller-Geräte zur Verlängerung der Batterielaufzeit bei Stromausfällen.

Weitere technologische Innovationen für Eigenheime

Auf der Intersolar wird SolarEdge auch die Weiterentwicklung seiner Solar- und Speicherlösung der nächsten Generation für ein- und dreiphasige Anwendungen vorstellen und die ersten Alpha-Anlagen präsentieren, die das hochgradig modulare Design, die skalierbare Batteriekapazität und die erheblichen Installationsvorteile demonstrieren.

Das Unternehmen wird auch den neuen S650A-Leistungsoptimierer vorstellen, der für kleinere und komplexere Dachflächen in Europa geeignet ist.

Carraro fasst zusammen: "In einem unsicheren wirtschaftlichen Klima konzentrieren wir uns weiterhin darauf, durch technologische Innovationen Mehrwert zu schaffen - sei es, um die Wirtschaftlichkeit der PV-Energie heute zu verbessern oder um unsere Kunden für die Zukunft zu rüsten, wenn sich die Energielandschaft hin zu dynamischeren Stromtarifen entwickelt."

Solarteure, die die Intersolar 2025 besuchen, können sich am Stand von SolarEdge (Stand 110, Halle B4) über den ONE Controller informieren.

Melden Sie sich an, um mehr über die technischen Spezifikationen und die Installation des SolarEdge ONE Controllers zu erfahren. Erfahren Sie außerdem, wie Sie Ladestationen und Wärmepumpen von Drittanbietern nahtlos integrieren und die Anforderungen des § 14a EnWG erfüllen können.

*Die offizielle Konformität mit § 14a EnWG wird mit einem Firmware-Update voraussichtlich im 3. Quartal 2025 hergestellt.

**Durch Integration mit dem SolarEdge Home Schaltkontakt. Die hier aufgeführten Integrationen stehen unter dem Vorbehalt einer erweiterten Validierung und können geändert werden. SolarEdge kann keine bestimmte Integration versprechen und übernimmt keine implizite oder ausdrückliche Gewährleistung hinsichtlich der Verfügbarkeit, Genauigkeit, Eignung oder Leistung. SolarEdge behält sich das Recht vor, die Liste jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

