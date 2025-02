SPKR CLUB

Von KI und Multikrisen über Wokeness-Bewegungen bis hin zu personalisierter Medizin: Das sind die großen Speaker-Themen 2025

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die drängendsten Fragen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenlebens - und die spannendsten Vordenker:innen, die sie auf der Bühne beantworten.

Komplex und richtungsweisend, geprägt von zahlreichen Krisen und Konflikten - so präsentierte sich das Jahr 2024. Gleichzeitig haben sich dadurch für die Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt neue Chancen für Veränderungen und Fortschritt ergeben. Wie lassen sich diese strategisch sinnvoll auf 2025 übertragen? Welche Themen und Expert:innen liefern den richtigen Input für Führungskräfte und Teams? Die Mitglieder der 2024 gegründeten Kölner Speaker Agentur, SPKR CLUB, setzen sich mit den drängendsten Fragen als Speaker auf der Bühne auseinander. Im neuen SPKR CLUB Whitepaper gibt es ab sofort Empfehlungen für Veranstalter:innen und Unternehmer:innen!

Spätestens mit dem EU AI Act ist klar: Künstliche Intelligenz ist ein Dauerthema und verändert die Branchen weiter. Noch nie trafen so viele Generationen mit unterschiedlichen Erwartungen gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt aufeinander. Gleichzeitig müssen sich Unternehmen mehr denn je mit Krisenresistenz und psychischer Gesundheit ihrer Mitarbeitenden auseinandersetzen. Der SPKR CLUB hat sechs Keynote-Trends identifiziert, die Unternehmen oder Veranstalter:innen von Events und Kongressen aufgreifen können. Präsentiert werden diese von den SPKR CLUB Expert:innen: mutig, unkonventionell und mit dem Potenzial, die Gesellschaft zu verändern.

Dr. Marie-Christine Frank, Gründerin des SPKR CLUB: "Gute Speaker liefern keine Floskeln, sondern Perspektiven, die direkt in die Praxis übertragbar sind. Wer 2025 nicht nur reagieren, sondern aktiv gestalten will, braucht die richtigen Impulse."

Sechs Themen, die 2025 den Unterschied machen:

1. Führung in der Multikrise

Wie gelingt es, Teams mit Klarheit und Vertrauen durch unsichere Phasen zu führen? Nicola Winter, ehemalige Eurofighter-Pilotin und Reserve-Astronautin, definiert die entscheidenden Skills für Führungskräfte auch in Stresssituationen - Fähigkeiten, die nicht nur in der Luftfahrt über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

2. Megachance KI

KI verändert Geschäftsmodelle, doch ohne ethische Leitplanken drohen Risiken. Paula Cipierre, Expertin für KI-Regulierung, zeigt, wie Unternehmen Verantwortung und Innovation zusammenbringen.

3. Gen Z und New Work

Wie lassen sich verschiedene Generationen in Unternehmen zusammenführen? Anastasia Barner, Gründerin von FeMentor, bringt als Stimme der Gen Z Klarheit in den oft hitzigen Diskurs.

4. Krisenresilienz als Wettbewerbsfaktor

Resilienz wird 2025 zur unternehmerischen Kernkompetenz. Prof. Dr. Dr. Philipp Merkt erklärt, wie Unternehmen unter Druck handlungsfähig bleiben - mit Methoden aus der Krisenforschung.

5. Superkraft Mental Health

Psychische Gesundheit ist längst kein Nice-to-have mehr. Dr. Anne Latz, Expertin für Lifestyle Medicine, gibt Einblicke, wie Unternehmen Prävention und Performance zusammenbringen.

6. Sichtbarkeit für die richtigen Themen

Wie kann man sich in einer zunehmend digitalen und fragmentierten Kommunikationswelt positionieren? Verena Bender, Spezialistin für Personal Branding, und SPKR CLUB Gründerin Dr. Marie-Christine Frank, strategische Kommunikatorin, zeigen, warum 2025 Authentizität und Impact mehr zählen als Reichweite.

Weitere Speaker:innen mit Top-Themen aus dem SPKR CLUB:

Das Whitepaper steht ab sofort zum Download bereit: SPKR CLUB Whitepaper 2025.

Über den SPKR CLUB:

Der SPKR CLUB ist eine lebendige Community, die Veranstalter mit außergewöhnlichen Speakern zusammenbringt. Ob neue Talente oder etablierte Thought Leader - der SPKR CLUB ist der Club unter den Speaker-Agenturen und bietet eine Plattform für spannende Persönlichkeiten, innovative Themen und Formate. Sowohl Veranstalter als auch Speaker profitieren von einem stressfreien Gig-Management und einem Netzwerk, das den Austausch fördert, Innovation herbeiführt und neue Impulse ins Rampenlicht stellt. Gegründet wurde der SPKR CLUB von Dr. Marie-Christine Frank, Geschäftsführerin der Kölner Agentur für strategische Kommunikation und PR Drei Brueder. Mit dem Ziel: Mehr Sichtbarkeit für Vielfalt und innovative Stimmen, die das Publikum bewegen und die Gesellschaft nachhaltig verändern wollen.

Mehr Informationen unter: www.spkrclub.de

Über Dr. Marie-Christine Frank

Mit ihrer Agentur Drei Brueder Kommunikation und Beratung GmbH arbeitet Dr. Marie-Christine Frank seit 2018 erfolgreich daran, Unternehmen und Persönlichkeiten mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ihre Expertise liegt dabei im Aufbau starker Netzwerke und Communities, was sie mit der Gründung des größten Kölner Frauennetzwerks Macherinnen bewiesen hat. Ihre umfassenden Erfahrungen in den Bereichen strategische Kommunikation, Community-Building und Sichtbarkeit bringt sie seit 2024 auch in die Gründung des SPKR CLUB ein. Damit schafft sie einen Ort, an dem außergewöhnliche Vordenker:innen eine Bühne finden und echten Wandel in der Speaker-Szene und in der Gesellschaft vorantreiben. Mehr Informationen hier.

Original-Content von: SPKR CLUB, übermittelt durch news aktuell