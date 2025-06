ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 22. Juni 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

Das Thema: "Vor dem NATO-Gipfel - wann sind wir kriegstüchtig, Herr Pistorius?"

Zu Gast: Boris Pistorius (Bundesminister der Verteidigung, SPD)

Die Bundeswehr steht unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Drohgebärden Wladimir Putins an der Ostflanke der NATO und die gestiegene Erwartung an Deutschland, sicherheitspolitisch Führungsverantwortung in Europa zu übernehmen, rücken die Frage nach Zustand und Zukunft der Truppe ins Zentrum der politischen Debatte. Zwei Tage vor Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag stellt sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Fragen von Caren Miosga. Wie will er die Bundeswehr auf die neue Zeit vorbereiten? Reichen Sondervermögen und Strategiepapiere - oder braucht es eine Rückkehr zur Wehrpflicht, um die Personalnot zu lindern? Und was bedeutet "kriegstüchtig" im Jahr 2025?

