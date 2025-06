ARD Das Erste

"Brennpunkt: Wer kann den Krieg zwischen Israel und Iran stoppen?" heute, am 17. Juni 2025, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 17. Juni, um 20:15 Uhr einen 25-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

17. Juni 2025

20:15 - 20:40 Uhr

Brennpunkt: Wer kann den Krieg zwischen Israel und Iran stoppen?

Moderation: Andreas Bachmann

Seit letzten Freitag befinden sich Israel und Iran im Krieg. Mit einem Überraschungsangriff hat Israel Atomanlagen im Iran bombardiert, die Luftherrschaft über weite Teile des Landes erobert und zahlreiche hochrangige Militärs sowie wichtige Atomwissenschaftler durch gezielte Angriffe getötet. Der Iran schlägt mit zahlreichen Luftangriffen zurück.

Ist diese Eskalationsspirale noch zu durchbrechen? Wie ist die innenpolitische Situation im Iran? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Großmächte in den Krieg hineingezogen werden? Und: Wie ist die deutsche Position in diesem Konflikt?

Dazu ein Interview mit Bundeskanzler Friedrich Merz am Rande des G7-Gipfels in Kanada.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Maximilian Burkhart, Sebastian Kemnitzer, Stephan Keicher

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell