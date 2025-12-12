ZDF

funk behauptet sich als relevante Plattform

ZDF-Intendant Himmler: "Impulse für die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots"

funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF für junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren, behauptet sich als relevante Plattform für Information, Orientierung und Unterhaltung. Im neunten Jahr seines Bestehens steht das Content-Netzwerk aber auch vor komplexen strategischen Herausforderungen: stets eine junge Zielgruppe erreichen, die sich wandelnden Bedürfnisse der Zielgruppe verstehen und das Angebot kontinuierlich anpassen. Für das kommende Jahr setzt funk daher verstärkt auf Plattformsynergien: Ab 2026 werden alle funk-Formate auf zwei unterschiedlichen Plattformen distribuiert.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Die Einführung eines neuen Portfoliomodells sowie der Aufbau eines journalistischen Talentnetzwerks zeigen, dass funk nicht nur auf aktuelle Trends reagiert, sondern Impulse für die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots setzt. funk wird künftig verstärkt auf journalistische Personenmarken und innovative Formatideen setzen, um Vertrauen aufzubauen und gesellschaftliche Relevanz zu sichern."

Die funk-Zielgruppe verändert sich kontinuierlich

Seit dem Start von funk 2016 sind rund 6,8 Millionen junge Menschen in die Zielgruppe hineingewachsen. Rund 9,5 Millionen haben sie im gleichen Zeitraum bereits wieder verlassen. Mit der Schnelllebigkeit der Gesellschaft geht auch einher, dass sich die Themeninteressen und Bedürfnisse der Zielgruppe laufend wandeln. Um auf diese schnellen Entwicklungen adäquat und datenbasiert zu reagieren, wurde ein neues Modell zur Portfoliosteuerung entwickelt. Das Modell hilft bei der Steuerung des Status quo und bei der Entwicklung verlässlicher Prognosen für die Zukunft des Portfolios.

Bekanntheit von funk bleibt stabil

Die Bekanntheit von funk bei den 14- bis 29-Jährigen bleibt konstant bei 89 Prozent. Drei Viertel der funk-Zielgruppe gaben im Mai 2025 an, das Angebot auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram oder Spotify genutzt zu haben. Mindestens einmal pro Woche nutzen 38 Prozent der 14- bis 29-Jährigen funk-Formate online.

"MrWissen2go" genießt Vertrauen in der jungen Zielgruppe

Mit mehr als 52 Millionen YouTube-Aufrufen ist "MrWissen2go" mit Mirko Drotschmann das erfolgreichste ZDF-funk-Format. Ergänzend wurde Anfang 2025 ein TikTok-Kanal gestartet, der bereits 15,6 Millionen Views und mehr als 126.000 Abos erzielt hat. Bekanntheitswerte, Reichweitenzahlen und Kommentare zeigen, dass Mirko Drotschmann eine starke öffentlich-rechtliche Personenmarke darstellt, die ein hohes Vertrauen in der jungen Zielgruppe genießt.

Gesellschaftliche Relevanz von funk

Insgesamt verantwortet das ZDF 19 Formate im Portfolio von funk: Neu dabei ist unter anderen das im September gestartete TikTok-Format "GeoGoat", eine Mischung aus Gamification und Wissenstransfer, bei dem die Vermittlung von Themen rund um Geografie im Mittelpunkt steht. "GeoGoat" mit Leon Prucker alias "Lonell" und Leon Cornale alias "Kodiak" entsteht in Zusammenarbeit mit ZDFinfo. Bei "vicas.takes" mit Journalistin und Moderatorin Victoria Reichelt trifft Popkultur auf Politik. Das TikTok-Format entsteht in Zusammenarbeit mit dem "heute journal". Zwei Beispiele, die zeigen, wie funk journalistische Personenmarken und innovative Ideen nutzt, um gesellschaftliche Relevanz zu sichern.

