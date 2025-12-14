ZDF

Im ZDF streamen: Dreiteiler über britischen Thronfolger Prinz William

William, Prince of Wales, Jahrgang 1982: Wenn nichts dazwischenkommt, wird der älteste Sohn von Charles und Diana der nächste König von Großbritannien. Seinen bisherigen Lebensweg zeichnet die ZDFroyal-Dokureihe "William" nach und fragt: Was will er verändern, wenn er einmal den Thron besteigt? Und was bedeutet das für die Monarchie? Der Dreiteiler von Royal-Expertin Ulrike Grunewald ist ab sofort für fünf Jahre im Streaming-Portal des ZDF verfügbar.

Thronfolger Prinz William ein König der Bescheidenheit?

Mit William kommt ein Mann auf den Thron, der seit seiner Geburt auf diesen Job vorbereitet worden ist. Er hat als Zeitzeuge umwälzende Ereignisse in seinem Land erlebt und innerhalb seiner Familie dramatische Schicksalsschläge verkraften müssen. 2024 hatte er mit den Krebserkrankungen seiner Frau und seines Vaters sein persönliches "Annus horribilis". Auch wenn beide wieder öffentliche Termine wahrnehmen, so ist Williams zukünftige Rolle dadurch sehr plötzlich in greifbare Nähe gerückt. Wie fügt sich ein junger Mann in die Jahrtausende alte Geschichte der Monarchen von Großbritannien ein, wie kann er den Thron sichern in einer Zeit wachsender Konflikte und republikanischer Bestrebungen? Er will, so hat William bereits bekundet, ein König der Bescheidenheit sein.

Alle drei Folgen zu Prinz William im ZDF-Streaming-Portal

"William – Der schüchterne Prinz" (1/3) umfasst die Spanne von Williams Geburt, seiner Kindheit im Rampenlicht, bis zu Dianas Unfalltod 1997. Die Zeit danach bis zur Hochzeit mit der bürgerlichen Kate Middelton 2011 erzählt die Folge "William – Superstar wider Willen"(2/3). Mit der Geburt von George 2013 präsentieren William und Kate einen Thronfolger, der die Dynastie weiterhin sichert. Von diesem Ereignis bis in die Gegenwart berichtet die dritte Folge "William – König der Zukunft" (3/3).

