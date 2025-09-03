Thüga AG

Thüga stärkt regionale Präsenz: Einführung von Leitern der Regionen

München (ots)

Die Thüga AG baut ihre regionale Präsenz aus und hat erstmals Leiter der Regionen benannt. Ziel dieser neuen Funktion und Struktur ist es, die Vernetzung mit Partnerunternehmen, Kommunen und weiteren regionalen Akteuren zu intensivieren und Kooperationen gezielt zu fördern.

Die Leiter der Regionen bringen langjährige Erfahrung in der Energiewirtschaft, fundiertes Branchenwissen und ein breites Netzwerk mit. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Koordinierung der Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu Politik und Stadtwerken, die Unterstützung bei der Entwicklung neuer regionaler Projekte sowie die Übernahme von Mandaten in Thüga-Partnerunternehmen.

Ausbau der regionalen Vernetzung

"Ich freue mich sehr über die Benennung unserer neuen Leiter der Regionen. Ihre Kompetenz, Erfahrung und ihr Engagement sind beeindruckend. Ich wünsche allen viel Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe - und bin überzeugt, dass sie die regionale Vernetzung und Zusammenarbeit in der Thüga-Gruppe intensiv ausbauen und fördern werden," erklärt Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga AG.

Die Leiter der Regionen:

Sven Class, Leiter Region Süd

Von 2001 bis 2004 war Sven Class als Berater bei Accenture in München tätig. Anschließend übernahm er bis 2012 verschiedene Funktionen bei der SWM Services GmbH in München, zuletzt als Abteilungsleiter. Ab 2012 verantwortete er als Bereichsleiter Vertrieb die Geschäftsentwicklung bei der Conergos GmbH, dem Vorläuferunternehmen der Thüga SmartService. Seit 2019 ist er als Director Sales and Marketing bei der Thüga SmartService tätig.

Christoph Kahlen, Leiter Region Ost

Nach Stationen beim Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (1992-1996) kam Dipl.-Ing. Christoph Kahlen 1996 zur Thüga, wo er zunächst als energiewirtschaftlicher Berater tätig war. Nach Übernahme von verschiedenen Führungspositionen ist er seit 2018 hauptberuflicher Aufsichtsrat bei rund 25 Stadtwerken, überwiegend als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Jörg Mann, Leiter Region Mitte/Nord

Nach seinem Start 1998 bei der Sixt Leasing AG übernahm Jörg Mann von 1999 bis 2001 die Leitung der Region Nord im Key Account Management. 2001 wechselte er zur Thüga AG in die Unternehmensentwicklung. Dort verantwortete er über viele Jahre Projekte in den Bereichen M&A, Organisation und Reorganisation, Unternehmens- und Netzbewertungen sowie die Beratung von Partnerunternehmen in kaufmännischen und strategischen Fragen. Zudem nahm er mehrere Aufsichtsratsmandate im Beteiligungsbereich der Thüga AG wahr.

Dr. Markus Spitz, Leiter Region West

Nach seiner Promotion an der Technischen Universität Kaiserslautern startete Dr. Markus Spitz 1999 bei der Robert Bosch GmbH, wo er bis 2003 als Projektleiter in Schwieberdingen/Stuttgart und im spanischen Alcalà de Henares tätig war. Von 2003 bis 2006 leitete er den Vertrieb der Saar Ferngas AG, bevor er 2006 als Direktor Gasverkauf West zur VNG - Verbundnetz Gas AG nach Leipzig wechselte. Seit 2012 ist er Geschäftsführer der Thüga Energie GmbH.

Mit der Einführung dieser Funktion unterstreicht die Thüga ihre Rolle als zuverlässiger Partner für Stadtwerke und Kommunen und setzt ein klares Zeichen für den weiteren Ausbau regionaler Kooperationen.

