KfW-Vorstand: Christiane Laibach zieht sich zum 31. Juli 2026 zurück

36 Jahre in der KfW Bankengruppe - vom Trainee bis zur Vorständin

Christiane Laibach (64), im Vorstand zuständig für internationale Finanzierungen, wechselt nach 36 Jahren in der KfW Bankengruppe im kommenden Jahr in den Ruhestand.

Die einvernehmliche Niederlegung des Mandats mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2026 war Gegenstand der Sitzung des zuständigen Ausschusses im KfW-Verwaltungsrat. Die Nachbesetzung der Vorstandsposition für internationale Finanzierungen ist bereits angestoßen.

Christiane Laibach wurde erstmals zum 1. Juni 2021 in den Vorstand der KfW berufen. Sie ist seit 1990 in der KfW Bankengruppe tätig, wo sie als Trainee startete. Als Vorständin für Entwicklungszusammenarbeit sowie Export- und Projektfinanzierung ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrats der KfW IPEX-Bank GmbH (KfW IPEX-Bank) in Frankfurt am Main sowie erste stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) in Köln.

Zu den Meilensteinen in der Karriere von Christiane Laibach gehört die Begleitung der erfolgreichen Ausgründung der KfW IPEX-Bank im Jahr 2008 und deren Entwicklung zu einer der führenden Banken in der internationalen Projekt- und Exportfinanzierung. Die KfW IPEX-Bank ist als Tochter der KfW spezialisiert auf die Finanzierung europäischer und deutscher Unternehmen, Projekte und Exporte.

Auch die Neuausrichtung der DEG hin zu einer der führenden Finanzinstitutionen, die private Unternehmen bei nachhaltigen Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern unterstützt, trieb Christiane Laibach in ihrer damaligen Funktion als Mitglied, Sprecherin und schließlich Vorsitzende der Geschäftsführung voran.

Zuletzt verantwortete Christiane Laibach im Vorstand der KfW die strategische Neuausrichtung der Finanziellen Zusammenarbeit auf aktuelle geopolitische Herausforderungen, mit dem Ziel, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Entwicklungsländern stärker in Einklang mit europäischen und deutschen Interessen zu bringen.

Christiane Laibach: "Nach langer erfolgreicher Tätigkeit habe ich die persönliche Entscheidung getroffen, im Sommer kommenden Jahres in den Ruhestand zu gehen. Ich habe ausnahmslos für das internationale Geschäft gearbeitet und mich jeden Tag gern für unsere gute Sache eingesetzt. Die Kolleginnen und Kollegen in der KfW, der DEG und der KfW IPEX-Bank, Kunden und Partner werde ich sehr vermissen. Ich sehe meinen Zuständigkeitsbereich gut für die Zukunft aufgestellt - gerade angesichts der aktuellen geopolitischen Herausforderungen. Zugleich freue ich mich auf die nun vor mir liegende Lebensphase."

Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Christiane Laibach wird nach 36 Jahren in der KfW Bankengruppe im Sommer ihr Mandat auf eigenen Wunsch niederlegen. Sie war in allen internationalen Geschäftsbereichen tätig und verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz. Sie wird eine sehr große Lücke hinterlassen. Der KfW-Vorstand wünscht Christiane alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt. Ich danke ihr auch persönlich für die exzellente Zusammenarbeit, ihr unermüdliches Engagement und die erfolgreiche Neuausrichtung der Finanziellen Zusammenarbeit, der DEG sowie der KfW IPEX-Bank."

