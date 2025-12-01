KfW

Gründerlandschaft stärken: KfW erhöht ERP-Gründerkredit - StartGeld

Frankfurt am Main (ots)

Betrag von 125.000 auf bis zu 200.000 Euro erhöht

Inlandsvorständin Melanie Kehr: Starkes Zeichen für Gründerinnen und Gründer

Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder Nebenerwerb

Gute Nachrichten für Unternehmerinnen und Unternehmer: Die KfW verstärkt ihr Engagement und hebt den Förderhöchstbetrag beim ERP-Gründerkredit - StartGeld an. Ab dem 1. Dezember können sie eine Förderung von bis zu 200.000 Euro erhalten. Gleichzeitig erhöht die KfW den maximal möglichen Betrag für Betriebsmittelfinanzierungen von 50.000 auf 80.000 Euro.

"Gründungen sind Treiber unserer Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Mit der Anhebung des Höchstbetrags unterstützen wir Gründerinnen und Gründer in Deutschland mit finanziellen Mitteln, die sie benötigen, um ihre Ideen erfolgreich umzusetzen", sagt Melanie Kehr, für Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW. "Den Zugang zum Förderkredit erleichtern wir durch eine Übernahme des Kreditausfallrisikos von 80 Prozent. Damit leisten wir einen sichtbaren Beitrag zur Belebung des Gründungsgeschehens und zeigen: Die KfW steht fest an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer. Jetzt ist die Zeit für mutige Schritte!"

Der Kredit richtet sich an Gründerinnen und Gründer, Freiberuflerinnen und Freiberufler sowie junge Unternehmen, die nicht älter als fünf Jahre sind. Zur Stärkung des Mittelstandes steht der Kredit auch im Rahmen einer Unternehmensnachfolge offen.

Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder Nebenerwerb. Alle Berechtigten können den Kredit über ihre Hausbank beantragen. Hervorzuheben ist, dass die KfW 80 Prozent des Ausfallrisikos für die Hausbank übernimmt. Dies erleichtert den Unternehmen den Zugang zum Kredit.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: ERP-Gründerkredit - StartGeld: Förderung für Gründung, Übernahme und Wachstum | KfW

Um auch den Gründungsprozess von der Vorbereitung bis hin zur Umsetzung zu unterstützen, bietet die KfW mit der Gründerplattform eine interaktive Plattform mit nützlichen Tipps an: Gründerplattform - Der Baukasten für dein Business

