ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Woche 19/25

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 19/25 Sonntag, 04.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Terra X Harald Lesch ... und warum wir nach den Sternen greifen Deutschland 2025 „Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Erstkontakt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 05.05. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Wer ist Jeff Bezos? Deutschland 2024 „Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland“ entfällt 7.00 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „Terra X Harald Lesch... und die Macht der Pharmariesen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 06.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Ermittler! Bis der Tod euch scheidet Deutschland 2021 „Ermittler! - Im Affekt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 07.05. Bitte Programmänderungen beachten: 12.15 Wer ist Nayib Bukele? Deutschland 2024 „planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel - Atommüll in der Südsee“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 09.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Die Spur Gras online kaufen Das dubiose Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co. Deutschland 2025 „Die Gangs von Rio – Drogenkrieg und Polizeigewalt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)

