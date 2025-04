ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Woche 18/25

Mainz (ots)

Woche 18/25 Samstag, 26.04. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Chinas Drachenkaiser Der Weg zur Macht Deutschland 2021 „Terra X: Magellans Reise um die Erde - Das Abenteuer der ersten Weltumsegelung“ entfällt 6.15 Chinas Drachenkaiser Der Traum von Unsterblichkeit Deutschland 2021 „Terra X: Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 29.04. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 „ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 01.05. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Gianni Infantino?“ um 7.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 02.05. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Jeff Bezos?“ um 8.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) ____________________________________________________

Woche 18/25 Freitag, 02.05. Bitte Programmänderung beachten: 12.00 The True Story of Billie Eilish Deutschland 2025 „The True Story of Justin Bieber“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell