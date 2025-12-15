ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 04/26

Mainz (ots)

Samstag, 17.01. Bitte Programmänderung beachten: 7.45 Mysterien des Weltalls Der große Bruder USA 2016 „Mysterien des Weltalls: Ist Armut erblich?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 19.01. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord Der Fall Aaron Hernandez USA 2023 „Geld her oder Daten weg! - Wie Hacker die Wirtschaft erpressen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 22.01. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 UFO gesichtet - Die wahren Foo-Fighter Forschung oder Täuschung? Großbritannien 2023 „Glaube und Geld - Die Mission der Mormonen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 23.01. Bitte Programmänderung beachten: 10.00 Drogen-Land - Provinz im Rausch Lachgas im Ruhrgebiet Deutschland 2025 „Die Spur: "Görke" - Gefahr aus der Vape“ entfällt (weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)

