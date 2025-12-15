PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 04/26

Mainz (ots)

Samstag, 17.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.45	 Mysterien des Weltalls
	 Der große Bruder
	 USA 2016

	„Mysterien des Weltalls: Ist Armut erblich?“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 19.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.30	 Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord
	 Der Fall Aaron Hernandez
	 USA 2023

	„Geld her oder Daten weg! - Wie Hacker die Wirtschaft 	erpressen“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 22.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   6.15	 UFO gesichtet - Die wahren Foo-Fighter
	 Forschung oder Täuschung?
	 Großbritannien 2023

	„Glaube und Geld - Die Mission der Mormonen“ entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 23.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 10.00	 Drogen-Land - Provinz im Rausch
	 Lachgas im Ruhrgebiet
	 Deutschland 2025

	„Die Spur: "Görke" - Gefahr aus der Vape“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren