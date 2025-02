SWR - Das Erste

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht": Sitzungspräsident Andreas Schmitt pausiert in der Kampagne 2025

Vertretung übernimmt Adi Guckelsberger

Mainz (ots)

Andreas Schmitt, langjähriger und beliebter Sitzungspräsident der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht", wird in der laufenden Kampagne aus gesundheitlichen Gründen nicht als Sitzungspräsident der Fernsehsitzung zur Verfügung stehen, wie er jetzt dem SWR mitteilte. Damit entfällt auch sein Vortrag in der Rolle des "Obermessdieners". Vertreten wird er von Adi Guckelsberger.

Günther Dudek, Hauptabteilungsleiter Land und Leute des SWR und Redakteur der Sendung: "Wir bedauern außerordentlich, dass Andreas Schmitt in der laufenden Kampagne nicht bei der Sitzung mitwirken kann. Gerade das 70. Jubiläum von 'Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht' hätten wir gerne mit ihm gemeinsam gefeiert, aber Gesundheit geht in jedem Fall vor. Wir wünschen Andreas Schmitt baldige Genesung. Was seine Vertretung betrifft, sind wir froh, in dieser Situation mit Adi Guckelsberger einen gestandenen Fassenachter und aktiven Redner gefunden zu haben. Seit 33 Jahren ist er als Sitzungspräsident aktiv. Darüber hinaus verkörpert er in seiner bekannten und beliebten Rolle des Nachtwächters Mainzer Lebensart und vereint in sich Schlagfertigkeit, Kreativität und Mutterwitz. Das macht ihn zur idealen Vertretung für diesen wichtigen Posten innerhalb der diesjährigen Live-Sitzung."

Adi Guckelsberger ist seit den frühen 1980er Jahren eine prägende Figur der Mainzer Fastnacht. Von 1992 bis 2017 war er Sitzungspräsident des Mainzer Narren Club (MNC), seit 2018 ist er Sitzungspräsident des Mainzer Carneval Vereins (MCV). In seiner bisherigen närrischen "Laufbahn" hat er bereits rund 1.000 Auftritte als Redner in der Bütt gestaltet.

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" begeht 2025 ihr 70. Jubiläum. Die Live-Sendung läuft am Freitag, 28. Februar, ab 20:15 Uhr im Ersten.

