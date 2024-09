Die Energiewende-Macher

NeXtWind

Windparks revitalisieren und optimieren - so intelligent kann die grüne Stromerzeugung ausgebaut werden.

Ein schneller Ausbau der Windenergie ist zentral für das Erreichen der Klimaziele. Die CO2-Emissionen in Deutschland sind 2023* auf den niedrigsten Stand seit 70 Jahren gefallen. Bei der installierten Windkraftleistung in Europa ist Deutschland Spitzenreiter und wird weltweit nur von den USA und China übertrumpft**. Repowering ist die beste Lösung, um schnell weitere Kapazitäten hochzufahren. Denn fast die Hälfte aller Windkraftanlagen ist mehr als 15 Jahre alt. Hier schlummert ein enormes Potenzial, diese in effizientere Anlagen umzuwandeln und somit weiter Tempo in den Ausbau der Windenergie an Land zu bringen. Durch Repowering erhöht sich die installierte Leistung oft um den Faktor 4, gleichzeitig kann die erzeugbare Strommenge, in Abhängigkeit der Rotorkreisfläche und Nabenhöhe, um das 5- bis 6-fache ansteigen. Von 2018 bis 2023 konnte die Leistung durch Repowering bereits um 16 Prozent erhöht werden***. Genau hier setzt NeXtWind an: Das Unternehmen repowert in die Jahre gekommene Windkraftanlagen, setzt hocheffiziente Technologien ein, optimiert die Nutzung der vorhandenen Fläche und bereitet Windparks auf Erweiterungen durch Solar PV und Batteriespeicher vor. Im Gespräch mit den NeXtWind Co-CEOs Lars B. Meyer und Prof. Werner Süss.

Herr Meyer, Herr Süss, wo stehen wir aktuell bei der Energiewende?

Werner Süss: Die Energiewende kommt in Bewegung, der Markt wächst. Nicht zuletzt, weil die Bundesregierung beispielsweise durch die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren viele Weichen dafür gestellt hat. Die Erneuerbaren sind auf dem Weg, eine etablierte Industrie und ein normaler Teil der Strombeschaffungsstrategie zu werden.

Lars B. Meyer: Damit wecken wir auch das Interesse neuer, auch institutioneller Investoren. Wir entwickeln wirtschaftliche Optionen vor Ort für ihren Kapitaleinsatz. Die Energiewende als profitabler Investment Case - ein sehr dynamisches und komplexes Umfeld.

Der Markt ist derzeit extrem fragmentiert und erfordert Modernisierung - und erhebliche Investitionen ...

Meyer: Und Konsolidierung! Wir sehen das als riesige Chance - für die Energiewende, aber auch für uns als Unternehmen. NeXtWind vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Wind- und Energiebranche, spezialisierte grüne Finanz- und Transaktionsexpertise sowie Investoren, die das Engagement für Nachhaltigkeit teilen. Dank des Vertrauens unserer Investoren konnten wir bereits Kapital von 750 Millionen US-Dollar anziehen. Unser Ansatz basiert auf der einfachen Formel: Verantwortungsbewusstes Kapital mit innovativen Geschäftsideen kombinieren, um alte Windparks an etablierten Standorten auf ein neues Leistungsniveau zu heben und zu diversifizierten erneuerbaren Energiestandorten zu entwickeln.

Süss: Durch eine intelligente Optimierung verfünffachen wir die Kapazität an einem Windstandort. Das ist ein Riesenbeitrag zur Energiewende.

Wie sieht eine derarte Optimierung konkret aus?

Süss: Zum einen werden alte Anlagen durch neue, leistungsfähigere Turbinen ersetzt. So steigern wir die Energieproduktion erheblich - ohne zusätzlichen Raum zu beanspruchen. Wir optimieren die komplette Infrastruktur, erweitern Flächen, integrieren intelligente Technologien. Repowering ist unser Kerngeschäft, aber darüber hinaus bieten wir umfassende Lösungen, um eine Anlage nicht nur zu erneuern, sondern auch langfristig effizient und profitabel zu betreiben. Und das auf Basis lokaler Partnerschaften, bei denen alle Beteiligten profitieren. Die magische Grenze von 1.000 Megawatt an Optimierungspotenzial wollten wir bis 2026 erreichen, dies ist uns nun bereits jetzt - zwei Jahre früher - gelungen. Bis 2028 wollen wir 3 GW.

Meyer: Wir haben uns dem Ziel verschrieben, die Welt ein bisschen näher an Net-Zero zu bringen. Diese Aufbruchsstimmung verknüpft mit der Energie-Expertise der Gründer - das treibt uns an. Wir machen das, weil wir das wirklich wollen. Eine Vision, die auch unsere Mitarbeiter teilen.

Der grüne Gedanke der Veränderung zieht eben Menschen an, die etwas bewegen wollen.

Süss: So ist es. Gemeinsam mit unserem Team bauen wir nicht nur die Energieinfrastruktur, sondern zugleich den Energieversorger der nächsten Generation auf. So funktioniert Energiewende-Machen.

Der 2020 in Berlin gegründete Stromerzeuger NeXtWind erweitert derzeit seinen Bestand von 25 Windparks mit 160 Windenergieanlagen in Nord- und Ostdeutschland. Das klare Ziel: Auf der ursprünglichen Basis des Repowerings, der Optimierung der Flächen und der Erweiterung der Energiestandorte mit zusätzlichen Technologien ein führender unabhängiger Erzeuger grüner Energie im europäischen Markt zu werden. www.nextwind.de

* Berechnungen des Think Tank Agora Energiewende

** Lt. Windguard waren zum 31. Dezember 2023 bundesweit 28.677 Windenergieanlagen mit einer kumulierten Leistung von rund 61 GW in Betrieb.

*** Statistisches Bundesamt

