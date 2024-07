NeXtWind GmbH

Durchbruch für Windkraft-Repowering

NeXtWind vervierfacht seine Repowering-Erzeugungskapazität auf 1.000 Megawatt

Marktposition als führender Anbieter optimierter dezentraler Klima-Infrastruktur deutlich gestärkt

158 Windenergieanlagen in 24 Windparks im Portfolio

Weiteres schnelles Wachstum am Horizont: 3.000 Megawatt bis 2028

Erfolgreiche Halbjahresbilanz: NeXtWind, der führende Anbieter von optimierter dezentraler Klima-Infrastruktur für erneuerbare Energie in Deutschland, konnte in den ersten sechs Monaten 2024 wesentliche Meilensteine vorzeitig erreichen. So hat NeXtWind seine optimierte Repowering-Erzeugungskapazitätl im Portfolio auf 1.000 Megawatt (1 GW) innerhalb von zwölf Monaten vervierfacht. Möglich wurde dieser Sprung zum einen durch den Zukauf von weiteren Windparks sowie zum anderen durch die Optimierung von bestehenden Flächen für Windparks und den technischen Fortschritt der neuesten Anlagengeneration. Parallel dazu hat sich auch das Team auf jetzt mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdoppelt; auch das Büro in Berlin wurde deutlich erweitert. Für die nächsten Monate stehen weitere Akquisitionen auf der Agenda; zudem werden Prozesse stärker standardisiert und so das Geschäftsmodell noch skalierbarer.

NeXtWind fokussiert sich darauf, bestehende Windenergieflächen mit veralteten Turbinen zu akquirieren, die Anlagen durch effizientere zu ersetzen und die Flächen durch die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden zu vergrößern, um so zusätzliche Turbinen auf den Flächen zu ermöglichen. Durch den Einsatz hocheffizienter moderner Technologien kann der Energieertrag weiter gesteigert werden. Aktuell betreibt das Unternehmen 158 Windenergieanlagen in 24 Windparks. Mit Abschluss der Optimierungsarbeiten werden diese Windparks die vierfache Energie erzeugen und so mehr als 600.000 Haushalte für ein Jahr mit grünem Strom versorgen.

Der aktuell regionale Schwerpunkt liegt auf Nord- und Ostdeutschland soll in der Zukunft aber über die Landesgrenzen hinausgehen. Das Unternehmen arbeitet eng mit lokalen Gemeinschaften und Partnern zusammen, um eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. NeXtWind leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende.

"Die magische Grenze von 1.000 Megawatt an Optimierungspotenzial wollten wir ursprünglich bis 2026 erreichen. Dass uns das nun bereits zwei Jahre früher gelungen ist, bestärkt uns sehr", sagt Prof. Dr. Werner Suess, Co-CEO und Mitbegründer von NeXtWind: "Innovationen im Bereich Climate Tech werden eine immer größere Rolle spielen. NeXtWind ist nicht nur führend im Bereich Repowering, sondern auch insgesamt Spitzenreiter in der Optimierung von dezentraler klimafreundlicher Energieinfrastruktur in Deutschland. Wir werden unsere strategische Ausrichtung mit voller Kraft weiterverfolgen, unsere Marktstellung festigen und schnell weiterwachsen."

Mitte 2023 konnte NeXtWind im Rahmen einer Finanzierungsrunde 750 Millionen US-Dollar von institutionellen Eigenkapitalinvestoren einwerben, was eine der bisher größten Finanzierungen für eine Plattform für Erneuerbare Energien in Deutschland und damit die Basis für den rasanten Wachstumskurs darstellt.

"NeXtWind baut die Energieinfrastruktur der nächsten Generation auf, um den Übergang zu einem dekarbonisierten, dezentralen und digitalisierten Energiesystem angesichts einer beispiellosen Nachfrage nach sauberem, nachhaltigem Strom aus energiehungrigen Anwendungen wie KI, Blockchain und der Elektrifizierung des Mobilitäts- und Wärmesektors voranzutreiben", so Lars Meyer, weiterer Co-CEO und Mitbegründer von NeXtWind.

Ewald Woste, Executive Chairman und Mitgründer von NeXtWind, betont den nächsten Meilenstein: "Wir fangen gerade erst an - unser Ziel ist es, die Energiewende in den kommenden Jahrzehnten mitzugestalten. Für 2028 streben wir eine Verdreifachung unseres Erzeugungspotenzials auf 3.000 Megawatt an."

Über NeXtWind

NeXtWind ist ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das sich ursprünglich auf das Repowering von Windparks spezialisiert hat. NeXtWind wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin und London. Das schnell wachsende Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit einer starken Finanzierungsbasis von insgesamt 750 Millionen US-Dollar (Investoren: Sandbrook Capital, PSP Investments, IMCO) ist NeXtWind gut positioniert, um die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich zu meistern.

NeXtWind vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Wind- und Energiebranche, spezialisierte grüne Finanz- und Transaktionsexpertise sowie das Engagement führender Investoren für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen strebt danach, der führende Anbieter von optimierter dezentraler Klimainfrastruktur in Europa zu werden.

