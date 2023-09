Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann spendet 150 Laptops für ukrainische Schulen

Unterstützung der Region Dnipropetrowsk im Südosten der Ukraine auf Initiative der NRW-Landesregierung

Bertelsmann stellt Computer im Wert von 25.000 Euro bereit

Bertelsmann unterstützt ein Hilfsprojekt der nordrhein-westfälischen Landesregierung für den ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen spendet 150 komplett überholte Laptops im Wert von 25.000 Euro, die Schülerinnen und Schülern in Dnipropetrowsk zur Verfügung gestellt werden. Die Geräte sind bereits auf dem Weg zur in Köln ansässigen Hilfsorganisation Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e. V., die den Weitertransport in die Ukraine organisiert.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir freuen uns sehr, die Landesregierung bei diesem wichtigen Hilfsprojekt unterstützen zu können. Es hilft dort, wo der Bedarf groß ist. Denn Dnipropetrowsk hat sehr viele ukrainische Binnenflüchtlinge aufgenommen, und die Schülerinnen und Schüler können aufgrund der nach wie vor großen Gefahren infolge des Krieges in ihrem Land ausschließlich digital oder hybrid lernen. Die Laptops werden ihnen dabei gute Dienste leisten."

Das Land Nordrhein-Westfalen ist im Februar 2023 eine Regionalpartnerschaft mit dem ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk eingegangen. Die Region im Südosten der Ukraine ist stark von russischen Angriffen auf zivile und militärische Infrastruktur betroffen. Vor diesem Hintergrund ist es das vorrangige Anliegen der Landesregierung, den akuten Hilfsbedarf des Oblast zu decken und gezielte humanitäre Hilfe zu leisten.

