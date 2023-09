Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann setzt auf künstliche Intelligenz

Gütersloh / Berlin (ots)

KI spielt in vielen Geschäften des Unternehmens bereits eine große Rolle

In Berlin - und virtuell in aller Welt - treffen sich die KI-Experten des Konzerns

Bertelsmann sieht im Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) große Chancen für die weitere Verbesserung seiner vielfältigen Geschäftsmodelle, für die Förderung von Innovationen und für die Steigerung der Effizienz - und das weltweit in allen Geschäften des Konzerns. Schon heute reichen die Anwendungen von künstlicher Intelligenz bei Bertelsmann von der automatisierten Synchronisation ganzer TV-Shows über die Tech-getriebene Kombination von Musik und Film oder die zielgruppenspezifische Werbung bis hin zu hybriden Live-Chatbot-Lösungen für die Betreuung von E-Commerce-Kunden und dem Einsatz medizinischer Diagnose-Apps. Zum ersten Mal treffen sich heute in Berlin rund 170 KI-Experten des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens, um Erfahrungen auszutauschen und den Einsatz von KI voranzutreiben. Weitere 550 KI-Profis sind virtuell aus aller Welt zugeschaltet.

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann und im Vorstand für die Themen Tech & Data verantwortlich, sagt: "KI ist bei Bertelsmann bereits allgegenwärtig. Sie wird die Grenzen unseres Geschäfts verschieben. Sie birgt ein enormes Potenzial für Innovationen, Effizienzsteigerung und Produktverbesserungen. Ich freue mich darauf, unsere KI-Expertinnen und Experten zu treffen und gemeinsam Anwendungsfälle aus allen Unternehmensbereichen zu diskutieren. Es wird darum gehen, wie wir konzernweit bestmöglich zusammenarbeiten, uns neueste technologische Entwicklungen zunutze machen und Bertelsmann so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können."

Die Themen des ersten "Generative AI Summit" von Bertelsmann erstrecken sich auf Technologie, Partnerschaften, Politik, Recht, IT-Sicherheit und HR. Die Veranstaltung bringt Expertinnen und Experten aus allen Teilen der Bertelsmann-Welt zusammen, um sie besser zu vernetzen, gemeinsam Produktlösungen zu identifizieren und KI-Werkzeuge am Arbeitsplatz zu etablieren. Um die Ergebnisse des Treffens in die Praxis umzusetzen, hat Bertelsmann bereits eine eigene "AI Task Force" gegründet und eine konzernweite KI-Agenda entwickelt. Die Beiträge externer KI-Experten runden die Veranstaltung ab, unter ihnen Vertreterinnen und Vertreter von Microsoft, Google, Arthur D. Little, Deloitte, Aleph Alpha und dem German Marshall Fund.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

