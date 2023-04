RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Mai

DIE coolste Musikshow des Jahres, Spannung in Serie und exklusive Einblicke

Im Wonnemonat Mai heißt es auf RTL+: That's die Show des Jahres! In der spektakulären Musikshow "That's my Jam mit Bill & Tom Kaulitz!" duellieren sich insgesamt 24 Promis in einer Reihe von witzigen Musik- und Wissensspielen - präsentiert von den internationalen Musik-Stars Bill und Tom Kaulitz. Thriller-Fans kommen mit der neuen Mini-Serie "Zwei Seiten des Abgrunds" auf ihre Kosten. Spannend geht es außerdem in der Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" weiter, die pünktlich zur Krönung von König Charles III. Skandale, Triumphe und Niederlagen des britischen Königshauses aufgreift. Für weitere exklusive Einblicke und jede Menge Gänsehautmomente sorgt die Eintracht Frankfurt Doku "In diesem Jahr - Der Film". Außerdem auf RTL+: Serienhighlights wie "The Girl Before" sowie die fünfte Staffel von "New Amsterdam".

Die Streaming Highlights im Überblick:

Show im Mai 2023

Original: "That's my Jam! Mit Bill & Tom Kaulitz" - 6 Folgen, ab 12.5., wöchentlich

Serien im Mai 2023

Original: "Zwei Seiten des Abgrunds"- 6 Folgen, ab 8.5., ab 17.5. auch bei VOX

"New Amsterdam" - Staffel 5, ab 15.5.

"The Girl Before" - Staffel 1, 4 Folgen, exklusiv ab 22.5.

Dokumentationen im Mai 2023

"The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" - 5 Folgen, ab 6.5., auch bei RTL Living und RTL

Original: "#HYPED" - 2 Folgen, ab 12.5.

Original: "In diesem Jahr - Der Film (Eintracht Frankfurt Doku)", ab 15.5.

RTL+ Kids im Mai 2023

"Pinocchio im Zauberdorf" - 52 Folgen, ab 1.5.

Sport im Mai 2023

"UEFA Europa League & Conference League - Halbfinale - Hinspiel", am 11.5.

"24h Rennen vom Nürburgring, Quali 2", am 18.5.

"UEFA Europa League & Conference League - Halbfinale - Rückspiel", am 18.5.

"24h Rennen vom Nürburgring, Quali 3", am 18.5.

"24h Rennen vom Nürburgring, Quali 4", am 19.5.

"UEFA Europa League - Finale", am 31.5.

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Mai:

That's total irre. That's mega abgefahren. "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz". Ab dem 12. Mai ist es endlich soweit: Die internationalen Musik-Stars Bill und Tom Kaulitz präsentieren ihre erste eigene und DIE coolste Musikshow des Jahres auf RTL+. 24 Prominente, darunter Musik-Stars wie Jan Delay, Milky Chance, Elif, Eunique, Jennifer Weist sowie bekannte Schauspieler:innen und Moderator:innen wie Daniel Donskoy, Jasna Fritzi Bauer, Palina Rojinski und viele mehr, duellieren sich in sechs Folgen jeweils im Duo in einer Reihe von witzigen Musik- & Wissensspielen.

"Zwei Seiten des Abgrunds"- 6 Folgen, ab 8.5., ab 17.5. auch bei VOX

In der Thriller-Serie "Zwei Seiten des Abgrunds" steuert die Wuppertaler Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) auf eine unausweichliche Katastrophe zu, nachdem der Mörder ihrer Tochter frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird... "Es ist ein wirklicher Thriller, sehr feinsinnig, aber auch sehr tough, fast rough erzählt. Das hat natürlich auch mit seiner Spielstätte Wuppertal zu tun - eine außergewöhnliche Stadt, mit vielen Geheimnissen und einem sehr speziellen, irgendwie morbiden Charme", so Anne Ratte-Polle im Gespräch zur Serie. "Zwei Seiten des Abgrunds" startet am 8. Mai zeitgleich im Streaming auf RTL+, im Pay-TV auf Warner TV Serie und international bei HBO Max - Free-TV-Premiere feiert die Serie am 17. und 24. Mai mit je drei Folgen bei VOX.

"The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" - 5 Folgen, ab 6.5., auch bei RTL Living und RTL

Queen Elizabeth II. versteht sich siebzig Jahre lang als Beschützerin der britischen Krone - und führt ihre Familie durch unzählige Skandale, Triumphe und Niederlagen. Die neue, fünfteilige Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" gewährt einzigartige Einblicke hinter die Kulissen des britischen Königshauses. Deutschlandpremiere feiert die Doku-Reihe bei RTL Living und RTL: Der Pay TV-Sender RTL Living zeigt alle fünf Folgen in einer Sonderprogrammierung anlässlich der Krönung von King Charles III. am Samstag, 6. Mai ab 20:15 Uhr. Bei RTL geht's bereits um 4:35 Uhr los und alle fünf Folgen sind auch ab dem 6. Mai auf RTL+ abrufbar.

Original: "In diesem Jahr - Der Film (Eintracht Frankfurt Doku)", ab 15.5.

Am 18. Mai 2022 krönte sich Eintracht Frankfurt in einem packenden Finale gegen die Glasgow Rangers zum UEFA-Europa-League-Sieger. Für die Eintracht war es der erste internationale Titel nach 42 Jahren. Die Dokumentation "In diesem Jahr - Der Film" begleitet die Adlerträger auf ihrem Triumphzug durch Europa und bietet exklusive Einblicke in die Gefühlswelt von Fans und Verein. Unveröffentlichte Szenen und Interviews sowie Bilder aus den intimsten Mannschaftsbereichen sorgen dabei für jede Menge Gänsehaut.

