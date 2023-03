RTL+

Die Streaming Highlights im April

Spannung, Sport und Spaß auf RTL+

Köln (ots)

Im April können sich Streamingfans auf reichlich Nachschub auf RTL+ freuen. Los geht es mit dem Top-Highlight "Pretty Little Liars: Original Sin". Die neue Kapitel der Kultserie "Pretty Little Liars" spinnt ein fesselndes Netz aus Geheimnissen und Lügen und feiert auf RTL+ ihre exklusive Deutschlandpremiere Auch in der 2. Staffel von "Leverage 2.0" bleibt es spannend: können Fans des Originals "Leverage" können sich auf ihre Lieblings-Gauner beim Kampf für Gerechtigkeit freuen. Etwas ruhiger geht es in der neuen Reise- und Kochreihe "So schmeckt Irland - Auf Entdeckungsreise mit Donal" zu, die die Streamer:innen an die schönsten Orte Irlands mitnimmt. Zum Ende des Monats kommen auch Sportbegeisterte auf ihre Kosten: In der ersten deutschsprachigen NFL Draft-Übertragung live aus den USA können sie mit den Football-Stars mitfiebern.

Die Streaming Highlights im Überblick:

Serien im April 2023

"Leverage 2.0"- Staffel 2, ab 3.4., auch bei RTL Crime

"Pretty Little Liars: Original Sin", ab 10.4.

"Law & Order" - Staffel 21, ab 24.4.

"Made for Love" - Staffel 2, ab 24.4.

TV Highlights im April 2023

"Die Höhle der Löwen", Staffel 9, ab 3.4.

"Raue - Der Restaurantretter", ab 11.4.

"Kampf der Realitystars", ab 12.4.

"Grill den Henssler", ab 16.4.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", ab 25.4.

Dokumentationen im April 2023

"So schmeckt Irland - Auf Entdeckungsreise mit Donal" - 8 Folgen, ab 20.4., auch bei RTL Living

Sport im April 2023

"UEFA Europa League & Conference League - Viertelfinale - Hinspiel", am 13.4.

"UEFA Europa League & Conference League - Viertelfinale - Rückspiel", am 20.4.

"LIVE: NFL Draft", am 28. und 29.4., auch bei NITRO

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im April:

"Pretty Little Liars: Original Sin", ab 10.4. wöchentlich in Doppelfolgen

Neue Stadt, neue Geheimnisse, neue 'Little Liars'

Die Serie "Pretty Little Liars" entwickelte sich 2010 schnell zu einem popkulturellen Phänomen und ist bis heute Kult bei vielen Fans. Das neue Kapitel "Pretty Little Liars: Original Sin" debütierte im Juli 2022 in den USA bei HBO Max und feiert nun seine exklusive Deutschlandpremiere auf RTL+. Im dem düsteren Coming-of-Age-Drama mit Horror-Einschlag finden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer meilenweit von Rosewood entfernt, aber innerhalb des bestehenden Pretty Little Liars Universums wieder - in einer brandneuen Stadt, mit einer neuen Generation von 'Little Liars'.

"Leverage 2.0"- Staffel 2, ab 3.4., auch bei RTL Crime

Deutschlandpremiere der zweiten Staffel

Neue Abenteuer für die Gauner-Gruppe mit Herz: Es sind zehn Jahre vergangen, doch wie bereits in der Vorgänger-Serie "Leverage" kämpfen auch in der Neuauflage Kriminelle für Gerechtigkeit und setzen sich für die von der Regierung und Unternehmen betrogenen Schwächeren ein. In der neuen Staffel holt das Team Harry zurück, um einem Journalisten zu helfen. Wegen seiner Recherche zur Korruption in einem kleinen osteuropäischen Land, wird er geschnappt. Um ihn zu befreien, muss das Team über seine Grenzen hinausgehen. Am 3.4. zeigen RTL Crime und RTL+ die zweite Staffel von "Leverage 2.0" in einer Deutschlandpremiere.

"LIVE: NFL Draft", am 28. und 29.4.

Football-Stars von morgen live bei NITRO & RTL+

Die beste Football-Liga der Welt sucht die Superstars von morgen! Die größte Talentbörse im Profisport steht in den Startlöchern - der alljährliche Draft der National Football League. Wer sind die begehrtesten Spieler? Welcher Karrieretraum geht in Erfüllung? Los geht's mit dem ersten Tag des Drafts aus Kansas City, Missouri, in der Nacht auf Freitag, den 28. April, ab 00:30 Uhr bei NITRO und auf RTL+. Tag zwei ist in der Nacht auf Samstag ab 00:30 Uhr auf RTL+ zu sehen. Den Abschluss am dritten Tag in den USA können Fans im originalen US-Broadcast hierzulande am Samstag ab 18:00 Uhr ebenfalls auf dem Streamingdienst verfolgen. Alle Übertragungen des NFL Drafts 2023 sind kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL+ Premium User:innen verfügbar.

"So schmeckt Irland - Auf Entdeckungsreise mit Donal" - 8 Folgen, ab 20.4., auch bei RTL Living

Neue Koch-Doku

Schroffe Küsten, altehrwürdige Städte und sattgrüne Landschaften - in dieser neuen, achtteiligen Reise- und Kochreihe brechen Donal Skehan und sein treuer Hund Max zu einem kulinarischen Abenteuer auf, das ihnen lokale irische Spezialitäten, magische Orte und auch die Bewohner Irlands näherbringt - und das Donal in jeder Episode zu Rezepten aus seiner Heimat inspiriert.

