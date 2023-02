RTL+

Die Streaming Highlights im März

Doku-Fieber auf RTL+

Doku-Fans aufgepasst: Im März hält RTL+ jede Menge spannender Dokumentationen bereit. Zu Beginn des Monats lässt das Original "Prison Tapes" tief blicken: In der Real-Life-Doku widmen sich die Deutsch-Rap-Stars Veysel, Eko Fresh, Nimo und Olexesh jungen Menschen hinter Gittern und nehmen einen Song mit ihnen auf, um ihnen so eine zweite Chance zu ermöglichen. Außerdem begeben sich Steffen Hallaschka und Olivia Jones auf eine ganz besondere Reise: In dem sehr persönlichen Projekt "Sterben für Anfänger" wollen sie mehr über das Sterben erfahren und gehen - ohne Berührungsängste - bis an ihre Grenzen. Einblicke in das Leben von Tennis-Profi Alexander Zverev liefert "ZVEREV - Der Unvollendete". Die Doku begleitet ihn hautnah beim Kampf um sein Comeback nach einer Verletzung und gegen die Angst, für immer unvollendet zu bleiben. Und "Let's Dance"-Star Sarah Mangione holt sich in der Lifestyle-Doku "Mein urbaner Garten" die besten Tipps und Tricks von Deutschlands Hobby-Gärtner:innen.

Die Streaming Highlights im Überblick:

Eigenproduzierte Real Life im März 2023

Original: "Prison Tapes", ab 2.3. wöchentlich

Eigenproduzierte Fiction im März 2023

Original: "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi", ab 14.3. auf RTL+, ab 21.3. bei RTL

Fiction im März 2023

"The Girl from Plainville"- 8 Folgen, ab 1.3.

"Pretty Little Liars"- Staffel 1-7, ab 1.3.

"Pretty Little Liars - The Perfectionists"- Staffel 1, ab 1.3.

Dokumentationen im März 2023

Original: "Mein urbaner Garten - Zwischen Blüten & Beton", ab 7.3. auf RTL+, auch bei RTL Living

"Loving Elvis"- 3 Folgen, ab 12.3.

Original: "Sterben für Anfänger", ab 15.3.

Original: "ZVEREV - Der Unvollendete", ab 19.3.

Filme im März 2023

"Manta Manta", ab 21.3.

"Nichts - Was im Leben wichtig ist", ab 30.3. auf RTL+, auch bei RTL Passion

RTL+ Kids im März 2023

"Die Ollie & Moon Show" - Staffel 2, 26 Folgen ab 1.3.

Sport im März 2023

"UEFA Europa League & Conference League - Achtelfinale - Hinspiel", am 9.3.

"UEFA Europa League & Conference League - Achtelfinale - Rückspiel", am 16.3.

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im März:

Original: "Prison Tapes", ab 2.3. wöchentlich auf RTL+

Rap hinter Gittern

Schon seit vielen Jahren ist Deutsch-Rap das Nummer-1-Genre in Deutschland und für viele Hörer:innen viel mehr als nur Musik - ein Ventil, das tief blicken lässt und Hoffnung gibt. Aus diesem Grund widmen sich die Deutsch-Rap-Stars Veysel, Eko Fresh, Nimo und Olexesh jungen Häftlingen und geben ihnen eine zweite Chance: In vier in sich abgeschlossenen Folgen von "Prison Tapes" produzieren sie gemeinsam - hinter Gittern - einen professionellen Song und geben den "Nummern" wieder ein Gesicht. Mit Hilfe der Musik erfahren die Häftlinge echte Wertschätzung, erkennen neue Perspektiven und geben sehr persönliche Einblicke, warum sie bereits in jungen Jahren auf die schiefe Bahn geraten sind. Und wer weiß, vielleicht nutzt einer von ihnen die Chance und wird tatsächlich Rapper...

"Mein urbaner Garten", ab 7.3., auf RTL+, auch bei RTL Living

Zwischen Blüten & Beton

In der sechsteiligen Lifestyle-Doku "Mein urbaner Garten" begibt sich "Let's Dance"-Star Sarah Mangione auf eine Reise quer durch Deutschlands urbane Oasen. Bei den Menschen, die ihr Tür und Tor zu ihren grünen Reichen öffnen, holt sich die angehende Hobby-Gärtnerin die besten Tipps, Tricks und jede Menge Inspiration. Tatkräftige und fachliche Unterstützung erhält sie dabei von Gärtnermeister Flo. Gemeinsam möbeln sie Sarahs Gartenlaube zur grünen Wohlfühloase auf. Bei RTL Living startet die Doku ebenfalls am 7. März um 20:15 Uhr.

Original: "Sterben für Anfänger", ab 15.3. auf RTL+

Neue Doku-Serie mit Steffen Hallaschka und Olivia Jones

Ab dem 15. März machen sich Steffen Hallaschka und Olivia Jones in der sechsteiligen Doku-Serie "Sterben für Anfänger" auf den Weg, das Sterben zu lernen. Ohne Berührungsängste, aber voller Neugier - für die Zeit "Ü50" hatten sie sich geschworen, nicht mehr zu verdrängen, was todsicher kommt. Bei dem wohl persönlichsten Projekt ihres Lebens gehen Steffen Hallaschka und Olivia Jones an ihre Grenzen. Die beiden versorgen einen Leichnam, gehen auf Geisterjagd und suchen mit Hilfe eines Mediums Kontakt zu ihren Verstorbenen. Sie treffen Menschen, die den Tod vor Augen haben und Menschen, die überzeugt sind, das Jenseits kennengelernt zu haben. Olivia Jones spielt mit dem Gedanken, über den Tod hinaus im Scheinwerferlicht zu stehen, und lässt sich zeigen, wie Verstorbene plastiniert werden. Steffen Hallaschka erlebt in der Schweiz, wie eine todkranke Frau Sterbehilfe in Anspruch nimmt.

Original: "ZVEREV - Der Unvollendete", ab 19.3. auf RTL+

Dokumentation zeigt den Tennis-Star so intim wie nie zuvor

Alexander Zverev ist einer der besten Tennisspieler der Welt, doch zwei Dinge blieben ihm bislang verwehrt: ein Grand Slam Sieg und der Aufstieg zur Nummer 1 der Weltrangliste. 2022 trennten ihn nur 2 Siege von der Erfüllung seiner Träume. Doch eine Verletzung bei den French Open warf ihn zurück. Die Doku begleitet Zverev hautnah beim Kampf um sein Comeback und gegen die Angst, für immer unvollendet zu bleiben. Intim wie nie zuvor spricht die deutsche Nummer 1 über den größten Fehler seines Lebens, seine Kindheit und darüber, was ihn wirklich antreibt. Zudem offenbart Sascha, warum Ärzte eine Tenniskarriere eigentlich für ausgeschlossen hielten. Neben Zverev kommen u.a. sein Bruder Mischa, Mutter Irina, Freundin Sophia Thomalla, Kommentator Matthias Stach sowie die Tennis-Profis Novak Djokovic und Dominic Thiem zu Wort.

