"Family Feelings - mit Marie Nasemann und Sebastian Tigges" ab dem 19. Januar auf RTL+ Musik

Nach den Erfolgs-Podcasts "Drei ist 'ne Party" und "Vier ist 'ne Fete" startet mit "Family Feelings" am 19. Januar der neue Podcast von Marie Nasemann und Sebastian Tigges exklusiv auf RTL+ Musik.

Aus einer Pizza auf der Hand nach einem Berghain-Besuch wurde die große Liebe, mittlerweile sind sie zu viert. Heirat, zwei Kinder und ein kleines Häuschen mitten in Berlin. Dazu sind beide erfolgreich. All das klingt nach einem Märchen, bei dem sie glücklich bis an ihr Lebensende leben. Ganz so einfach stellt sich das in der Realität jedoch nicht dar. Das echte Glück will sich bei Marie und Sebastian nicht so richtig einstellen.

In ihrem Podcast erzählen sie wöchentlich von allen Herausforderungen, die neben dem Spagat zwischen Familienleben und Karriere lauern: Schlaflose Nächte, durchgetaktete Tage, Fixierung eines Kindes auf ein Elternteil, unterschiedliche Stressresistenzen je nach Tagesform und mentaler Gesundheit. Sie lassen die Hörerinnen und Hörer an ihrer Suche nach dem gemeinsamen Glück, authentischen Beziehungen und einer Partnerschaft auf Augenhöhe teilhaben.

Humorvoll sprechen sie über Themen, die sich innerhalb der eigenen 4-köpfigen Familie auftun und ihr Eheleben betreffen. Ganz offen und ohne Scham, gepaart mit lustigen Geschichten aus dem Alltag, aber auch ernsten Themen. Tabuthemen gibt es in diesem Podcast nicht, alles wird ehrlich und ungefiltert angesprochen.

Marie Nasemann und Sebastian Tigges: "Wir sind gespannt, was das große Abenteuer Leben noch für uns als Familie bereithält und freuen uns schon riesig darauf, dies weiterhin mit unserer Community teilen zu können. Der Podcast ist neu, aber auch irgendwie gleich und wir freuen uns, 2023 wieder durchzustarten und für euch ins Mikro zu sprechen. Die Reise geht auf RTL+ Musik weiter!"

Die ersten zwei Folgen von "Family Feelings" gibt es ab dem 19. Januar kostenlos in der RTL+ Musik-App. Danach erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge.

