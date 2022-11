RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Dezember

Weihnachtsstimmung, Nervenkitzel, Live-Konzerte

Köln (ots)

Der Dezember startet besinnlich: Hinter jedem Türchen der Adventskalenderserie "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe" versteckt sich täglich eine neue Folge. Außerdem warten die zweiten Staffeln der RTL+ Serien-Highlights "Sisi" und "Das Haus der Träume" auf die Streamer:innen. Thriller-Fans können sich mit den "Auris"-Verfilmungen auf zwei fesselnde Geschichten nach einer Idee von Sebastian Fitzek freuen. Reality-Nachschub gibt es mit den zwei neuen Formaten "Make Love, Fake Love" sowie "Dubai Diaries: Living the Dream" und für Dating-Action sorgt die vierte Staffel "Are You The One?". Einblicke in die Erfolgsgeschichte der Fanta 4 liefert die Dokumentation "Die Fantastischen Vier - Helden des Hip-Hop" und der Dokumentarfilm "Merkel - Macht der Freiheit" zeigt Angela Merkels Weg von der Außenseiterin zur Weltpolitikerin. Zudem überträgt RTL+ live und exklusiv Konzerte von Kontra K und Marteria.

Eigenproduzierte Serien im Dezember 2022

"Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe" - 24 Folgen, ab 1.12.

"Auris - Der Fall Hegel" & "Auris - Die Frequenz des Todes" - 2 Filme, ab 13.12.

"Sisi" - Staffel 2, 6 Folgen, ab 16.12.

"Das Haus der Träume" - Staffel 2, 6 Folgen, ab 20.12.

Internationale Serien im Dezember 2022

"Dan Brown - The Lost Symbol" - Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv ab 1.12.

"Dallas" - Staffel 11 & 12, ab 15.12.

"BFF - Hochzeit und andere Katastrophen" - 6 Folgen, ab 15.12., auch bei RTL Passion

Reality im Dezember 2022

Original: "Are you the one?" - Staffel 4, 20 Folgen, ab 6.12.

Original: "Dubai Diaries: Living the Dream" - 8 Folgen, ab 20.12.

Original: "Make Love, Fake Love" - Staffel 1, 12 Folgen, ab 29.12.

Dokumentationen im Dezember 2022

"Die Fantastischen Vier - Helden des Hip-Hop" - 4 Folgen, ab 6.12., auch bei VOX

"Merkel - Macht der Freiheit" - ab 8.12.

"Die Summerfields - Ikke Hüftgold und das Party-Schlager-Imperium" - ab 10.12., auch bei RTLup

Original: "Only Fans Uncovered" - 4 Folgen, ab 14.12.

Musik-Events im Dezember 2022

LIVE: Kontra K in der LANXESS Arena -ab 12.12.

LIVE: Marteria in der LANXESS Arena - ab 17.12.

Filme im Dezember 2022

"Hustlers" - ab 1.12.

RTL+ Kids im Dezember 2022

"Schneewittchen und der Zauber der Zwerge"- ab 1.12.

"Boruto"- Staffel 3, ab 1.12.

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Dezember:

Original: "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe", ab 1.12.

Warum nur Schokolade im Adventskalender, wenn man eine ganze Serie haben kann? "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe" ist die erste deutschsprachige Adventskalenderserie überhaupt und versüßt in diesem Jahr auf RTL+ die Vorweihnachtszeit mit herzerwärmenden Romantic-Comedy-Momenten und einer vorweihnachtlichen Feel Good-Atmosphäre in Form einer täglich neuen Folge.

Original: "Auris - Der Fall Hegel" & "Auris - Die Frequenz des Todes", 2 Filme ab 13.12.

Thriller-Fans aufgepasst: Zwei packende Geschichten nach einer Idee von Deutschlands erfolgreichstem Psychothriller-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek kommen zu RTL+. Die Verfilmungen "Auris - Der Fall Hegel" und "Auris - Die Frequenz des Todes" erzählen eine fesselnde Geschichte rund um das faszinierende Thema der forensischen Phonetik. Im Mittelpunkt stehen die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge und der berühmte forensische Phonetiker Matthias Hegel.

Original: "Sisi", Staffel 2, 6 Folgen, ab 16.12.

Nach dem Erfolg der ersten 6 Folgen startet 2022 zum Fest der Liebe die 2. Staffel der RTL+ Eventserie "Sisi" mit sechs neuen, hoch emotionalen Folgen. Die Geburt ihres Sohnes und Thronfolgers soll das Glück für Kaiserin Sisi (Dominique Devenport) und Kaiser Franz Joseph I (Jannik Schümann) perfekt machen. Stattdessen ist jener freudige Moment der Anstoß für Machtkämpfe in Europa und der Beginn für zahlreiche private Herausforderungen.

Original: "Das Haus der Träume" - Staffel 2, 6 Folgen, ab 20.12.

Berlin in den frühen 1930er Jahren: Die sich verändernden politischen Verhältnisse machen auch vor dem Kaufhaus Jonass nicht halt, vor allem die jüdischen Geschäftsmänner Carl Goldmann und Arthur Grünberg werden unter Druck gesetzt. Und auch Vicky, Elsie und Harry müssen feststellen, dass ihre Leben dramatische und völlig unerwartete Wendungen nehmen. Die Suche nach dem Traum vom Glück geht weiter...

Original: "Are You The One?" - Staffel 4, 20 Folgen, ab 6.12.

In 10 neuen Doppelfolgen stellen sich 21 Single-Frauen und -Männer der von Sophia Thomalla moderierten Dating-Reality. Bei den Matching-Nights zeigt sich dann, ob die Kandidat:innen auf dem richtigen Weg sind und sich bereits Perfect Matches zusammengefunden haben. Jede Berührung, jeder Blick, jeder Kuss kann den Singles helfen, ihr Perfect Match im Liebesspiel zu finden.

Original: "Dubai Diaries - Living the Dream", 8 Folgen ab 20.12.

YouTuber und Unternehmer Simon Desue hat bereits mit 31 das erreicht, wovon viele Menschen träumen: ein Leben zwischen Palmen, Sandstrand und Luxus in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten - Dubai. Zusammen mit seiner Freundin, dem Model Enisa Bukvic, verbringt er seinen Alltag mit Freunden im Beach-Club, bei einer Spritztour im eigenen Lamborghini oder beim Chillen auf einer Yacht. Doch ist in der Parallelwelt Dubai wirklich alles Gold, was glänzt?

Original: "Make Love, Fake Love", ab 29.12.

Single-Lady Yeliz Koc zieht mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca, um ihren Mr. Right zu finden. Doch manche Männer sind in festen Händen und spielen den Single-Status nur vor - in der Hoffnung, die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen. Die Partnerinnen haben ihnen den Freifahrtschein gegeben - aber wissen sie, worauf sie sich für Geld eingelassen haben? Und wird Yeliz die Lügner enttarnen? Stets an ihrer Seite: Moderatorin Janin Ullmann.

Konzert-Highlights im Dezember

RTL+ überträgt gemeinsam mit CTS Eventim die Konzerte von Kontra K und Marteria live und exklusiv aus der Kölner LANXESS Arena, der größten Veranstaltungshalle Deutschlands. Am 12. Dezember 2022 spielt Kontra K im Rahmen der "Der Sonne entgegen"-Tour seine Show vor rund 20.000 Zuschauer:innen. Am 17. Dezember 2022 kommt Marteria mit seiner "Vollkontakt"-Tour in die LANXESS Arena - beide Künstler gehören zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands.

"Die Fantastischen Vier - Helden des Hip-Hop" - 4 Folgen, ab 6.12., auch bei VOX

Mit Songs wie "Die da?!", "Sie ist weg" und "MfG" schrieben Die Fantastischen Vier Musikgeschichte. Sie sind deutsche Pioniere in einem Musikgenre, das bis heute die Jugendkultur bestimmt und die älteste Rap-Band der Welt, die noch auf Tour ist und neue Musik veröffentlicht.

"Merkel - Macht der Freiheit" - ab 8.12.

Im Dezember jährt sich das Ende der Ära Angela Merkel zum ersten Mal. 16 Jahre lang stand sie als Kanzlerin im Zentrum der Macht. Der von GEO Television, RTL+ und ntv koproduzierte Dokumentarfilm "Merkel - Macht der Freiheit" unter der Regie von Eva Weber erzählt facettenreich vom Werdegang einer Außenseiterin, die nicht nur zur ersten Bundeskanzlerin Deutschlands aufsteigt, sondern zur mächtigsten Politikerin auf dem Weltparkett.

