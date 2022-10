RTL+

RTL+ Streaming Highlights im November

Agententhriller, Datingfieber und Dokunachschub

Noch schräger könnte ein Monat nicht starten: Mit "Ze Network" mit Hollywoodstar David Hasselhoff und Grimme-Preisträger Henry Hübchen bringt RTL+ einen schräg-amüsanten Agententhriller mit rasanter Story, waghalsigen Wendungen und schwarzem Humor auf die Bildschirme. Eine neue Chance auf aufregende Flirts und die große Liebe bekommen unterdessen die Singles, die in der vierten Staffel von "Bachelor in Paradise" ins Paradies einchecken. Noch mehr prickelnde Flirts und die große Frage nach dem Datechampion sehen die Streamer:innen in "Swipe, Match, Love? - Realitystars im Datingfieber". Außerdem gibt RTL+ in "Second Move Kills - 5 Jahre mit Jens Spahn" einen tiefen Einblick in das Politikgeschäft und zeigt zugleich ein vielschichtiges Porträt des Politikers. Einblicke ins Musikgeschäft gibt es in "HipHop - The Future is Female". Die Doku beleuchtet das Leben von sechs aufstrebenden Sängerinnen und Rapperinnen.

Eigenproduzierte Serien im November 2022

Original: "Ze Network", 8 Folgen, ab 1. November

Internationale Serien im November 2022

"Hoff the Record" - Staffel 1, 12 Folgen, ab 1. November

"Ray Donovan" - Staffeln 1-6, jeweils 12 Folgen, ab 1. November

"Nancy Drew" - Staffel 2, 18 Folgen, ab 15. November

Reality im November 2022

Original: "Bachelor in Paradise" - Staffel 4, ab 3. November wöchentlich

Original: "Swipe, Match, Love? - Realitystars im Datingfieber", 6 Folgen, ab 24. November wöchentlich

Dokumentationen im November 2022

Original: "Second Move Kills - 5 Jahre mit Jens Spahn" - 9 Folgen, ab 2. November

Original: "Reine Kopfsache mit Nora Tschirner", ab 2. November, auch bei VOX

Original: "HipHop - The Future is Female" - 6 Folgen, ab 25. November

Filme im November 2022

"Der Dicke und das Warzenschwein", ab 1. November

"Der Polarexpress", ab 1. November

"Liebe braucht keine Ferien", ab 1. November

"Mein Schatz, unsere Familie und ich", ab 1. November

"Schöne Bescherung", ab 1. November

"Tatsächlich... Liebe", ab 1. November

Original: "Alarm für Cobra 11" - Film 3, ab 3. November

"Und täglich grüßt das Weihnachtsfest", ab 15. November

"Zufälle gibt's - Das große Weihnachtsglück", ab 15. November

"Verliebt in meinen Weihnachtsschwarm", ab 15. November

"Verliebt unterm Weihnachtsbaum", ab 15. November

Sport im November 2022

"UEFA Europa League & Conference League - Matchday 6", 3. November

"Formel 1: Großer Preis von Brasilien", 13. November

"FIA World Endurance Championship - Das Magazin", 15. November

RTL+ Kids im November 2022

Ab 1. November

"Amika" - Staffel 2, 52 Folgen

"Heidi (CGI)" - Staffel 2, 26 Folgen

"Die Biene Maja (CGI)" - Staffel 2, 52 Folgen

"Mia and me" - Staffel 2 und 3, jeweils 26 Folgen

"Mister Twister, Film 5 - In den Wolken"

Ab 4. November

"Star Trek Prodigy" - Staffel 2, 13 Folgen

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im November:

Original: "Ze Network", ab 01.11. exklusiv auf RTL+

Schräge Action-Comedy mit David Hasselhoff und Henry Hübchen

"Ze Network" ist ein herrlich schräger Agententhriller mit rasanter Story, waghalsigen Wendungen und voll schwarzem Humor und feiert am 1. November 2022 auf RTL+ Premiere. Mittendrin: Hollywoodstar David Hasselhoff und Grimme-Preisträger Henry Hübchen ("Alles auf Zucker") als... sie selbst!" "Ze Network' ist anders als alles, was es bisher gab", so Hauptdarsteller und Executive Producer David Hasselhoff über seine neuste Serienproduktion.

Original: "Bachelor in Paradise" - Staffel 4, ab 03.11. auf RTL+

Neue Staffel, neue Versuchungen im Paradies

Im Kampf um die Rosen sind sie bereits erprobt und doch ist alles anders, wenn ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Singles in paradiesischer Umgebung eine neue Chance auf aufregende Flirts und die große Liebe bekommen. Unter idealen Flirtbedingungen haben sie alle die Qual der Wahl, denn Frauen und Männer vergeben abwechselnd ihre Rosen. Wer keine der begehrten Blumen ergattern kann, muss das Paradies verlassen und Platz für neue Liebesanwärter:innen machen.

Original: "Swipe, Match, Love? - Realitystars im Datingfieber", 6 Folgen, ab 24. November wöchentlich, Sneak Preview bereits ab dem 17.11.

DAS ist Europas größtes Dating-Experiment!

In der neuen sechsteiligen Reality-Doku "Swipe, Match, Love? - Realitystars im Datingfieber" touren fünf Teams mit jeweils zwei Kandidat:innen quer durch Europa, um zu daten, was das Zeug hält. Ziel: Die meisten Verabredungen klarmachen und am Ende der Date-Champion werden! Alle Stars starten mit den gleichen Voraussetzungen und bekommen zu Beginn ein Handy. Darauf sind die bekanntesten Flirt-Apps (Tinder, Lovoo, Bumble, Badoo, Grindr und Romeo) installiert. Mit deren Hilfe müssen die Kandidat:innen möglichst viele Dates organisieren.

Original: "Second Move Kills - 5 Jahre mit Jens Spahn", 02.11. auf RTL+

9-teiliges Doku-Highlight liefert vielschichtige Einblicke in das Leben im Politikgeschäft

Als Gesundheitsminister der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung stand er vor allem in den beiden letzten Jahren seiner Amtszeit im Rampenlicht der gesamten Republik: Jens Spahn. Doch wer ist der Mann, der schon als Schüler Bundeskanzler werden wollte? Ab dem 2. November liefert die neunteilige Langzeit-Dokumentation von Grimme-Preisträger Aljoscha Pause "Second Move Kills - 5 Jahre mit Jens Spahn" einen tiefen Einblick in das Politikgeschäft und zugleich ein vielschichtiges Porträt des Politikers.

Original: "HipHop - The Future is Female" - ab 25.11. auf RTL+

Sechs aufstrebende Künstlerinnen geben Einblicke auf ihrem Weg nach oben

Die RTL+ Doku-Reihe liefert Einblicke in das Leben von sechs aufstrebenden Sängerinnen und Rapperinnen. Babyjoy, Lia Sahin, Eunique, Becks, Alicia Awa und Chan Le zeigen den Zuschauer:innen ihre Welt und ihre Musik. Worauf zielen die Texte der Künstlerinnen ab? Was zeichnet die weibliche Seite des deutschen HipHop aus? All das beantwortet "HipHop - The Future is Female" in sechs Episoden.

